Tras las derrotas del Gobierno en el Congreso, los bonos argentinos caen hasta 13,6%

Los bonos en dólares se derrumban hasta 7,8% en Wall Street, mientras que en la bolsa local se desploman hasta 12%. La fuerte caída de los títulos soberanos se da tras la primera intervención del BCRA luego de que el miércoles el dólar tocara el techo de la banda.
El mercado descuenta que habrá un nivel de reservas cada vez más acotado de cara a los próximos vencimientos. Entre septiembre 2025 y diciembre 2027 los vencimientos en dólares de Tesoro y BCRA suman u$s34.200 millones sin contar los pagos a organismos ex FMI, que podemos asumir que se renuevan, según precisó la consultora 1816.
"Sin rollover y sin compra de dólares, las reservas netas (hoy positivas en u$s6.400 millones) se volverían negativas ya en febrero de 2026, de modo que pensamos que post elecciones habrá cambios en la política cambiaria", resaltaron.
En medio de una semana en la que los activos argentinos acumulan un fuerte deterioro, el riesgo país, que este miércoles saltó a 1.246 puntos básicos, ahora se dispara por encima de las 1.400 unidades. Según pudo averiguar Ámbito con fuentes del mercado, se ubica en 1.428 puntos básicos.
Con este valor del riesgo país, el índice que mide J.P. Morgan se disparó 57,2% en las últimas nueve ruedas, es decir, desde la dura derrota electoral de LLA.
Mientras tanto, el índice S&P Merval, que incluye a las acciones líderes del mercado local, baja 4,9% medido en pesos y 6,4% en moneda dura.
En lo que va del mes el ponderador acumula un desplome del 10,8% y en lo que va de 2025, 41,7%. Así, ante la agudización de los problemas cambiarios y económicos, ya borró casi toda la suba que había experimentado en el comienzo de la gestión de Javier Milei.
En Wall Street, las acciones argentinas se desploman hasta 9% de la mano Edenor, seguida de Grupo Supervielle (-8%) y Transportadora de Gas (-7,5%). Las únicas que suben son Bioceres (+2,3%) y Mercado Libre (+2,1%).