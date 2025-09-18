Tras las derrotas del Gobierno en el Congreso, los bonos argentinos caen hasta 3%

Los inversores retoman la venta de bonos soberanos ante nuevas dudas sobre la sostenibilidad del ajuste fiscal y la capacidad de pago de la deuda, en un contexto marcado por la intervención del Banco Central para frenar la escalada del dólar.

Hoy 10:28

Luego de que el Congreso rechazara los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, los bonos argentinos en dólares registraron caídas de hasta un 3% en los mercados internacionales. El golpe legislativo generó incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para sostener el rumbo fiscal, lo que impactó negativamente en la percepción de los inversores.

En paralelo, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraban un comportamiento más optimista en la previa de la apertura del mercado. El papel del BBVA lideraba las subas con un alza de 2,58%, seguido por otras compañías del sector financiero y energético.

La presión sobre los activos argentinos se produce en un contexto de creciente volatilidad cambiaria. Este jueves, el dólar mayorista se mantiene en el tope de la banda cambiaria, fijada desde abril por el Banco Central. Ayer, la divisa cerró a $1474,50, forzando al BCRA a intervenir en el mercado con ventas por US$53 millones para evitar una mayor escalada.

Hoy, el dólar oficial abrió a $1485 para la venta en las pantallas del Banco Central, mientras que en el mercado informal, el dólar blue se ubica en $1490, reflejando la persistente tensión cambiaria pese a los intentos oficiales por contener la brecha.

Los analistas financieros sostienen que el rechazo del Congreso a iniciativas clave del Gobierno podría afectar la hoja de ruta del equilibrio fiscal, uno de los pilares del plan económico del ministro Luis Caputo. La incertidumbre legislativa, sumada a la falta de señales claras sobre el futuro del ajuste, genera ruido en el frente externo.

En este contexto, los inversores se mantienen cautelosos y con atención puesta en dos frentes: la reacción política del Ejecutivo tras los reveses parlamentarios y la evolución del tipo de cambio, que podría requerir mayores intervenciones del Banco Central si la presión persiste.