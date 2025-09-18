Tras el revés parlamentario, los bonos argentinos se desploman y el riesgo país saltó a 1.453 puntos

Los inversores retoman la venta de bonos soberanos ante nuevas dudas sobre la sostenibilidad del ajuste fiscal y la capacidad de pago de la deuda, en un contexto marcado por la intervención del Banco Central para frenar la escalada del dólar.

Hoy 18:09

El mercado local muestra descensos abruptos en los bonos Globales argentinos tras el revés parlamentario que sufrió ayer el Gobierno. Durante la jornada, el riesgo país medido por el EMBI+ de JP Morgan sube 206 unidades o 16,5% y alcanza 1.453 puntos básicos, lo que profundiza la baja de los activos de Argentina. El indicador había llegado a superar ampliamente los 1.400 puntos, pero sobre el final de la rueda apareció demanda externa por los títulos de deuda y las caídas se moderan.

Los bonos Globales caen hasta 5%: el Global 29 (GD29) cae 4,61%, el Global 30 (GD30)retrocede 5,23%, el Global 35 (GD35)baja 6,13%, el Global 38 (GD38) desciende 5,90%, el Global 41 (GD41) marca una merma de 5,08% y el Global 46 (GD46) recorta 5,23%. Habían llegado a perder más de 7% en las primeras operaciones del día.

La fuerte baja también alcanza a los bonos emitidos bajo ley local. El Bonar 29 (AL29) cotiza a 48,25 con un descenso de 9,59% en la plaza porteña, el Bonar 30 (AL30) opera en 46,24 con una baja de 7,31%, el Bonar 35 (AL35) se ubica en 44,10 y desciende 12,67%, el Bonar 38 (AE38) marca 45,90 y cae 11,65%, y el Bonar 41 (AL41) opera en 41,25 con una baja de 13,57%.

Un operador del mercado transmitió que los bonos abren a la baja luego de “los dos vetos consecutivos que sufrió el oficialismo en el Congreso”. El mismo operador destacó: “La reacción del mercado refleja la lectura de que el Gobierno perdió capacidad de imponer su agenda legislativa, lo que genera dudas sobre la sustentabilidad política de su programa económico”.

Leonardo Svirsky, operador de Becerra Bursátil, describió el clima actual como atravesado por la incertidumbre. “Se nota que hay mucha incertidumbre, el mercado está viendo que nos acercamos a las elecciones de octubre y no hay un panorama claro del resultado”, sostuvo Svirsky. Añadió que “obviamente los mercados reaccionan de forma negativa, más que el dólar ha llegado a la banda superior y el Banco Central ayer vendió algo de dólares, hoy también algo vendió, tocó la banda superior”, y concluyó: “hay mucha, mucha incertidumbre y obviamente todo esto le pega y mucho al mercado”.

Las recientes votaciones legislativas constituyeron un nuevo revés para el oficialismo, acentuando la presión sobre los precios de los bonos. Los inversores observan con atención el margen de maniobra de la administración actual en un escenario político complejo.

La decisión de la Cámara de Diputados de rechazar una serie de vetos presidenciales tensiona las proyecciones de equilibrio fiscal y multiplica las dudas entre los operadores sobre el futuro de la política económica. Se percibe un debilitamiento del ajuste consensuado con los mercados, con incertidumbre sobre la viabilidad de las metas de déficit.

El contexto se agrava ante la aprobación, en ambas cámaras, de normas que suponen mayor gasto público y restringen las facultades del Poder Ejecutivo para modificar partidas presupuestarias. La preocupación sobre la sustentabilidad de las cuentas públicas impulsa una nueva caída de los activos argentinos y eleva el costo de financiamiento.