La legendaria banda The Who anunció el último show de su carrera

Hoy 10:31

The Who sumó una última fecha a su gira de despedida por Estados Unidos, confirmando que el 1 de octubre en el Acrisure Arena de Palm Desert (California) será el show definitivo del tour "The Song Is Over". Originalmente, el tour iba a concluir el 28 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Las entradas para este nuevo concierto salieron a la venta esta mañana a través de Ticketmaster.

Por otro lado, la banda anunció que The Offspring serán los invitados especiales en la presentación de este viernes 19 de septiembre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Entre otros artistas que se sumarán en distintas paradas figuran Joe Perry Project -el proyecto paralelo del guitarrista de Aerosmith-, Candlebox, Billy Idol y Leslie Mendelson.

La polémica que atravesó a The Who en los últimos meses

Por su parte, la banda viene de una polémica: la disputa entre Roger Daltrey y el baterista Zak Starkey. Todo comenzó en marzo, cuando la banda se presentó en el Royal Albert Hall como parte de los conciertos benéficos de Teenage Cancer Trust. Durante la interpretación de "The Song Is Over", Daltrey interrumpió la actuación para reprocharle públicamente a Starkey -baterista del grupo desde 1996 e hijo de Ringo Starr- que estaba tocando de más.

En abril, en la previa de la gira despedida de la banda por Estados Unidos, Starkey aseguró que había sido "despedido" del grupo. Pete Townshend salió rápidamente a desmentirlo y dijo que no se le había pedido que se retirara, aunque días después fue el propio Daltrey quien aseguró que el baterista se "había retirado voluntariamente" para enfocarse en su otro proyecto, el supergrupo Mantra Of The Cosmos. Sin embargo, Starkey negó esa versión y Scott Devours finalmente ocupó su lugar.

Consultado sobre si fue difícil dejar ir a Starkey, Townshend fue tajante: "Nunca he sido un gran... yo no le invité, ¿verdad? Roger lo hizo. Y en aquel momento, no sé muy bien por qué eligió a Zak, pero Zak es otro Keith Moon. Viene con virtudes reales, reales... y dificultades reales, reales”.