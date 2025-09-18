Argentina dio el gran golpe y venció a Francia en el Mundial de Vóley de Filipinas

El conjunto comandado por Marcelo Méndez derrotó 3-2 al elenco galo y accedió a la siguiente fase del certamen como líder del grupo C tras triunfar en todos los partidos.

Hoy 11:47

Argentina logró dar el gran batacazo en el Mundial de Vóley de Filipinas al derrotar a Francia, vigente bicampeón olímpico, por 3-2. De esta manera, los comandados por Marcelo Méndez no solo pasaron a octavos de final del certamen, sino que dejaron afuera al conjunto galo.

El combinado albiceleste comenzó el encuentro con un gran nivel, sobre todo de Luciano Vicentín, máximo anotador de la celeste y blanca con 22 puntos. Así, el elenco nacional sacó dos sets de ventaja y parecía una sorprendente pero relativamente fácil victoria.

Sin embargo, si no se sufre, no vale. Francia se pudo reponer y ganó los siguientes dos parciales para llevar la definición a un tie-break a 15 puntos. Allí, Argentina aprovechó sus oportunidades y se quedó con el partido tras vencer a los terceros del ranking mundial por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.

De esta forma, la Albiceleste accedió a octavos de final tras ganar todos sus partidos del grupo C: remontó un 0-2 de desventaja ante Finlandia, que le ganó a los franceses la fecha anterior y también pasó a la próxima instancia, barrió a Corea por 3-1 y dio la sorpresa contra los galos.

El rival de la celeste y blanca en la próxima fase saldrá del duelo entre Italia, defensora del título y actual campeona de la VNL, y Ucrania. Cabe aclarar que hacía 23 años que Argentina no terminaba invicta en una fase de grupos de un Mundial. La última vez fue en el 2002 con el combinado nacional como anfitrión, en donde venció por 3-1 tanto a Australia como China y Portugal.