La Banda: el personal de salud participó en la celebración de la Iglesia Nuestra Señora de La Salette

Con un stand sanitario y una emotiva misa dedicada a los enfermos y al personal de salud, se reconoció el compromiso diario de quienes trabajan por el bienestar de la comunidad.

Hoy 12:36

El pasado domingo, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, a través del CIC San Carlos y personal de distintos centros de salud, acompañó a la comunidad parroquial de Nuestra Señora de La Salette en el marco de sus fiestas patronales.

Durante la jornada se dispuso un stand de atención y promoción sanitaria, y los equipos participaron de la Santa Misa dedicada especialmente a los enfermos y al personal de salud, donde recibieron una bendición especial como reconocimiento a la tarea que desarrollan día a día en favor de los vecinos y vecinas de la ciudad.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, expresó: “Para nosotros es muy valioso estar presentes en cada espacio comunitario. La salud no se limita a los centros asistenciales, sino que se construye en la cercanía con la gente, en sus barrios e instituciones. Agradecemos profundamente este reconocimiento y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando con sensibilidad y dedicación”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien promueve una salud integral, cercana y humana, que acompañe a la comunidad en todos sus espacios y momentos de encuentro.

