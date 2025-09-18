Allanamiento en Termas de Río Hondo: detienen a un hombre y rescatan 13 tortugas silvestres

El procedimiento fue ordenado por la Justicia y ejecutado por la Comisaría Comunitaria N° 50. Las tortugas fueron liberadas en la reserva natural Isla Tara Inti.

En la mañana de este jueves, personal de la Comisaría Comunitaria N° 50 llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de calles Amancio Alcorta y Gutemberg, en el barrio San Martín de esta ciudad, en el marco de una causa por tenencia ilegal de fauna silvestre.

La medida fue ordenada por el juez Dr. Diego Martín Vittar, en el marco de la causa “I.P.P. 3562/25 – Legajo ‘Denuncia Pedraza Alejandra en representación de Dirección General de Bosque S/D a establecer E/C de Jiménez Gustavo’”. El objetivo del operativo era verificar la presencia de animales silvestres y proceder al secuestro de los mismos, así como a la detención del presunto responsable.

Durante la requisa, los efectivos constataron la existencia de 13 tortugas terrestres, consideradas especies silvestres protegidas por la legislación provincial. Ante esta situación, se procedió a la detención de Fabio Gustavo Giménez, un hombre de 54 años domiciliado en el barrio Villa Balnearia.

En el procedimiento también participó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, y representantes de la Dirección General de Bosques y Fauna de la Provincia, encabezados por la denunciante, Alejandra Pedraza. Esta última labró el acta de infracción en virtud de la Ley Provincial N° 4802, que protege la fauna silvestre.

Por disposición del magistrado interviniente, las tortugas fueron trasladadas y liberadas en la reserva natural Isla Tara Inti, donde podrán continuar su vida en un entorno adecuado. El procedimiento se desarrolló con total normalidad y sin incidentes.