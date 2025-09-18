Gustavo Quinteros llegó al país para asumir en Independiente

El entrenador de 60 años arribó este jueves a Buenos Aires y aseguró que solo restan detalles para sellar su vínculo con el Rojo. Pidió paciencia a los hinchas y destacó que el plantel "es muy bueno".

Hoy 12:58

Gustavo Quinteros ya está en la Argentina para transformarse en el nuevo director técnico de Independiente. El entrenador de 60 años arribó este jueves por la mañana y confirmó que la negociación "está prácticamente acordada", aunque aclaró que todavía faltan resolver algunos detalles contractuales que, según él, "con buena voluntad se solucionarán".

El ex Vélez, campeón de la Liga Profesional 2024, resaltó su entusiasmo por asumir el desafío en Avellaneda. "Me interesa mucho estar en Independiente, asumir este proyecto. Desde el club también hay interés y seguramente se dará. Espero que en estas horas lleguemos a un acuerdo definitivo", expresó el DT en diálogo con la prensa.

En cuanto a sus objetivos, Quinteros fue claro: "Quiero conocer al plantel, tener una idea clara de lo que hay y planificar una temporada de acuerdo a lo que necesita el club. Independiente es un grande y, aunque no atraviesa su mejor momento, para mí representa una gran motivación". El entrenador remarcó que la meta a corto plazo es levantar al equipo, que marcha último en la Zona B con apenas tres puntos.

Sobre el plantel, el reemplazante de Julio Vaccari fue optimista: "El grupo es bueno y tiene jugadores de características que me gustan". Sin embargo, advirtió que el calendario no le permitirá mucho margen de trabajo: "Cambiar una idea de juego no es fácil sin pretemporada. Vamos a entrenar y competir al mismo tiempo, pero contamos con el respaldo de la dirigencia".

Finalmente, Quinteros dejó un mensaje a los hinchas en medio de la crisis futbolística que atraviesa el Rojo, con once partidos sin triunfos en el certamen: "Les pido paciencia. Que apoyen a los jugadores, al nuevo cuerpo técnico y a los dirigentes. Tenemos que estar todos unidos para llegar lo más alto posible este año y, tras una buena pretemporada, formar un equipo competitivo que pelee por todo", concluyó.