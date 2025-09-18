Estudiantes busca dar el golpe ante Flamengo en el Maracaná por la Libertadores

El Pincha visitará al Mengão este jueves desde las 21.30 en el estadio Maracaná, por la ida de los cuartos de final. El equipo de Eduardo Domínguez buscará hacer historia en una ciudad donde nunca ganó.

Hoy 12:07

El mítico Maracaná será escenario de un duelo electrizante: Flamengo y Estudiantes de La Plata se medirán desde las 21.30 por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto de Eduardo Domínguez llega golpeado por dos derrotas consecutivas, pero con la ilusión de dar el gran batacazo en Brasil.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Mengão atraviesa su mejor momento de la temporada. Lleva nueve partidos sin perder, es líder en solitario del Brasileirão con 47 goles a favor y apenas 10 en contra, y ya dejó atrás la irregularidad de la fase de grupos en la que estuvo al borde de la eliminación. En la serie anterior eliminó a Inter de Porto Alegre y ahora su técnico Filipe Luis definió el choque ante Estudiantes como “el partido más importante del año”.

Del otro lado, el Pincha aterriza en Río de Janeiro con la obligación de cambiar la cara tras las caídas frente a Central Córdoba y River, que lo relegaron en el Torneo Clausura. Además, el club atraviesa un clima interno caliente por el cambio de escudo que generó rechazo en buena parte de la hinchada. En octavos de final superó a Cerro Porteño con un global ajustado de 1-0.

Posibles formaciones de Flamengo y Estudiantes

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal o Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan o Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro o Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.