Estudiantes cayó en Brasil ante Flamengo, pero sobre el final pudo descontar y dejar la serie abierta

Hoy 00:16

Estudiantes sufrió de gran manera pero salió del Maracaná con un resultado que le permite ilusionarse con dar vuelta la llave. Flamengo tuvo un inicio arrolador y con goles de Pedro y Andreas Perreira se puso 2-0 antes de los diez minutos de juego, coqueteando con la goleada. Sin embargo, una polémica expulsión de Gonzalo Plata le dio vida al Pincha, que logró el 2-1 con el agónico descuento de Guido Carrillo, marcador más que valioso por lo que fue el trámite del encuentro en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

La revancha tendrá lugar el próximo jueves en el estadio UNO de La Plata, donde Estudiantes con su gente espera poder conseguir la remontada y meterse dentro de los cuatro mejores del torneo.

