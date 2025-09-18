Ingresar
En vivo: Estudiantes busca dar el golpe ante Flamengo en el Maracaná por la Libertadores

El Pincha visitará al Mengão este jueves desde las 21.30 en el estadio Maracaná, por la ida de los cuartos de final. El equipo de Eduardo Domínguez buscará hacer historia en una ciudad donde nunca ganó.

Hoy 21:15

El mítico Maracaná será escenario de un duelo electrizante: Flamengo y Estudiantes de La Plata se medirán desde las 21.30 por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto de Eduardo Domínguez llega golpeado por dos derrotas consecutivas, pero con la ilusión de dar el gran batacazo en Brasil.

