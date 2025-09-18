Manchester City busca arrancar la Champions con el pie derecho ante Napoli en el Etihad Stadium

El juez designado es el alemán Felix Zwayer, encargado de impartir justicia en uno de los duelos más atractivos de la fecha. Se miden desde las 16.

La Champions League 2025/26 arranca con un choque de alto voltaje: Manchester City y Napoli se enfrentarán este jueves desde las 16 en el Etihad Stadium, en un partido que promete intensidad y calidad desde el inicio. El juez designado es el alemán Felix Zwayer, encargado de impartir justicia en uno de los duelos más atractivos de la fecha.

El equipo de Pep Guardiola llega con la confianza en alza tras golear 3-0 al Manchester United en el clásico inglés. Ese triunfo sirvió para recuperarse de dos caídas consecutivas en casa ante Brighton y Tottenham, y reafirmar la propuesta ofensiva que caracteriza al campeón defensor. El City busca trasladar ese poderío a la máxima competencia continental, donde intentará revalidar el título.

Del otro lado estará un Napoli renovado bajo la conducción de Antonio Conte, que viene de vencer 3-1 a Fiorentina en la Serie A y encadena tres victorias seguidas en el inicio del torneo local. Con solidez defensiva y eficacia ofensiva, el elenco del sur de Italia quiere demostrar que está en condiciones de competir contra los gigantes europeos.

El historial entre ambos marca paridad: se cruzaron en 2011 y 2017, con dos triunfos para el City, uno para Napoli y un empate. Aquellos choques quedaron en la memoria por su intensidad y la cantidad de goles, lo que aumenta la expectativa de un duelo vibrante en esta edición. Para Guardiola, cada punto es clave en un grupo competitivo. Para Conte, el desafío es ratificar que su proyecto puede pelear en la élite continental.

Probables formaciones de Manchester City y Napoli

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. DT: Pep Guardiola.

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. DT: Antonio Conte.