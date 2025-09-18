No hubo sorpresa: Manchester City arrancó la Champions con el pie derecho ante Napoli

El elenco de Guardiola se quedó con el compromiso por 2 a 0 en su primera presentación en el Etihad Stadium. Los italianos jugaron gran parte del encuentro con un hombre menos.

En el inicio de la Champions League 2025/26, el Manchester City impuso su jerarquía y derrotó por 2-0 al Napoli en el Etihad Stadium. El equipo de Pep Guardiola dominó de principio a fin y construyó su triunfo con tantos de Erling Haaland, a los 10 minutos del complemento, y Jeremy Doku, a los 19.

El partido se inclinó rápidamente para los ingleses, ya que el capitán del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, fue expulsado a los 20 minutos del primer tiempo, dejando a su equipo en inferioridad numérica durante más de una hora de juego. A partir de ahí, el City manejó la pelota con comodidad.

Con este triunfo, el Manchester City se ubica en el 7° lugar de la tabla, mientras que Napoli quedó relegado al 33° puesto. En la próxima jornada, el City visitará al Mónaco el 1 de octubre a las 16:00 en el Stade Louis II, mientras que los napolitanos recibirán a Sporting Lisboa, también el 1 de octubre a las 16:00.