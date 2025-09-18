"El Gobierno Nacional ha perdido la calle y tiene una economía muy complicada, es un cóctel peligroso"

Así lo consideró durante un diálogo con Radio Panorama el ministrod e Gobierno Marcelo Barbur, quien también es candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Peronista.

Hoy 13:37

El ministro de Gobierno y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Peronista, Marcelo Barbur, mantuvo un diálogo con Radio Panorama durante el cual cuestionó la estrategia del oficialismo nacional, advirtió sobre el impacto de la crisis económica y defendió la importancia de la educación pública frente a la política de desfinanciamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la entrevista, el funcionario subrayó que la marcha universitaria de ayer fue una respuesta legítima a los intentos de ajuste del presupuesto. “Como egresado de la universidad pública sentí la obligación de acompañar. Es un error que el Gobierno Nacional considere la educación como un gasto, cuando en realidad es una inversión que devuelve profesionales y científicos a la sociedad”, expresó. En ese sentido, destacó que en Santiago del Estero el 40% del presupuesto provincial se destina a la educación, con hitos como la creación de la Facultad de Ciencias Médicas.

Respecto a la derrota legislativa del oficialismo y la caída del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, Barbur cuestionó el discurso del gobierno: “Después de un año y medio de gestión, seguir culpando al gobierno anterior no es una buena estrategia. El problema no es lo que dejaron, sino las medidas que se tomaron en este tiempo”. También apuntó contra las banderas que La Libertad Avanza había levantado en campaña: “Prometieron luchar contra la casta y la corrupción, pero aparecen casos como el de $LIBRA y las coimas en la compra de medicamentos en el ANDIS que ponen en duda esa supuesta transparencia”.

Sobre la figura de Javier Milei, Barbur fue categórico: “Es un presidente rodeado por un entorno cerrado que le dice lo que quiere escuchar. Vive en un relato paralelo, mientras la sociedad ve otra realidad: la pérdida de poder adquisitivo, cierre de pymes, y sectores vulnerables desprotegidos”.

En cuanto a la coyuntura económica, advirtió que la inestabilidad se profundiza: “Tras la derrota en el Congreso cayeron los bonos, el dólar subió y el Banco Central salió a vender para contenerlo. No es solo un problema político, sino también económico. La gente busca resguardarse comprando dólares, aunque no todos pueden hacerlo”.

Finalmente, el ministro trazó una metáfora médica para describir la situación del país: “El Gobierno se parece a un paciente en terapia intermedia, con fracturas múltiples y fallas multiorgánicas. Si no se toman medidas urgentes, pasará a terapia intensiva con un pronóstico irreversible”.