Franco Colapinto, en la previa del GP de Azerbaiyán: "Feliz de volver, pero no va a ser fácil"

El piloto argentino regresa al circuito urbano de Bakú, donde en 2024 logró sus primeros puntos en la Fórmula 1. Reconoce las dificultades de Alpine y apunta a recuperar confianza para volver a ser competitivo.

Hoy 14:20

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un condimento especial para Franco Colapinto, que vuelve al trazado urbano de Bakú, escenario donde en 2024 consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1. A sus 21 años, el argentino afronta la temporada 2025 con el desafío de mejorar el rendimiento junto a Alpine, escudería que atraviesa un presente complicado y aún no logró sumar en el campeonato.

“Fue un fin de semana que parecía difícil porque era mi segunda carrera en F1, en un circuito callejero como Bakú, que es de los más complicados. Haber andado tan bien fue muy positivo para mí y para mi futuro. Feliz de volver a un circuito donde sumé mis primeros puntos”, recordó Colapinto en diálogo con ESPN.

El oriundo de Pilar resaltó la importancia de la confianza en un circuito urbano: “Lo más importante es sentir que el auto va a hacer lo que querés que haga. A veces no te das cuenta de lo cerca que estás de la pared, y es cuando más rápido vas”. Sin embargo, reconoció que este año las cosas son diferentes: “Es un auto que me está costando un poco más en cuanto a confianza. Hay que ir de menos a más y progresando. La clave es estar cómodo con el auto, conectado, y poder empujar en los frenajes”.

Además, Colapinto admitió el mal presente de Alpine, último en el campeonato: “No estamos en la posición que queremos, no estamos sumando puntos. Pero lo importante es progresar, estar más cómodo con el auto y más consistente”.

Cronograma del GP de Azerbaiyán 2025 (hora argentina)