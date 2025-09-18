El hospital de Moreno difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina

El ex participante de Gran Hermano permanece internado en el Hospital de Moreno con asistencia respiratoria y bajo seguimiento clínico constante. Su entorno y excompañeros de reality se unieron en una cadena de fe por su recuperación.

Hoy 14:11

Thiago Medina, el joven de 22 años que ganó notoriedad tras su paso por Gran Hermano, sigue internado en estado delicado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir un grave accidente en moto el pasado viernes.

Desde su ingreso, el estado de Thiago ha sido monitoreado de forma constante por el equipo médico, especialmente por el servicio de cirugía torácica, debido a la complejidad de sus lesiones. Según el último parte médico difundido este jueves al mediodía, el paciente “pasó la noche sin fiebre” y permanece “bajo control clínico, a la espera de resultados de cultivos para definir el esquema antibiótico”.

Esta evolución representa una leve mejora respecto al cuadro anterior, donde Medina presentaba fiebre persistente y requería el uso de inotrópicos —medicación para sostener la presión arterial— aunque sin necesidad de aumentar las dosis. En caso de que su estado lo permita, se prevé una nueva intervención quirúrgica a realizarse en los próximos días por un equipo conjunto entre profesionales del hospital de Moreno y el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, como parte de la red provincial de cirugía.

Desde el primer momento, la familia y el círculo íntimo de Thiago se mantuvieron cerca. Su expareja y madre de sus hijas mellizas, Daniela Celis, compartió en redes: “Mantenemos el pedido de cadena de oración. Más que nunca para Thiago Agustín Medina”. Sus hermanas, Camila y Brisa, también se convirtieron en pilares fundamentales en este difícil momento, acompañándolo dentro del hospital y promoviendo campañas de donación de sangre.