Marvel confirma la tercera temporada de Daredevil: Born Again

La historia de Matt Murdock seguirá más allá de lo previsto: la serie ya tiene luz verde para una tercera temporada.

Hoy 14:10

Ni siquiera Charlie Cox, el protagonista, lo veía venir, pero la Casa de las Ideas sorprendió a los fans de Daredevil: Born Again con la mejor noticia posible: habrá una tercera temporada.

El anuncio fue confirmado por Brad Winderbaum, presidente de streaming, televisión y animación de Marvel Studios, en diálogo con IGN. “En cuanto a Daredevil, sí, hemos dado luz verde a la tercera temporada y comenzaremos a rodarla el próximo año”, aseguró.

La noticia llega en un momento particular, ya que la segunda temporada aún no se estrenó y se encuentra en etapa de postproducción. Si todo avanza sin contratiempos, los nuevos episodios desembarcarán en marzo de 2026, justo un año después del debut de la primera entrega.

Con este panorama, no sería descabellado pensar que la tercera temporada pueda ver la luz en marzo de 2027, continuando con el calendario anual que Marvel parece haber adoptado para la serie.

Con esta confirmación, Marvel Studios despeja rumores y refuerza la apuesta por uno de los personajes más queridos de su universo televisivo.