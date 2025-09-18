Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2025 | 33º
X
Somos Deporte

En vivo: sin Lamine Yamal, Barcelona hace su estreno en la Champions en su visita al Newcastle

El equipo de Hansi Flick debutará este jueves desde las 16 en St James' Park, sin su joven estrella por lesión. Se miden desde las 16.

Hoy 16:43

El Barcelona comenzará su camino en la Champions League 2025/26 este jueves desde las 16 con una prueba de fuego: visitar al Newcastle en el siempre hostil St James’ Park, escenario donde hace 22 años se dio la última vez que ambos se cruzaron en Europa. La gran ausencia será la de Lamine Yamal, lesionado en el pubis, lo que obliga a Hansi Flick a rearmar su ataque.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Champions League FC Barcelona

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Celebrando sus 60 años, Canal 7 transmitirá la final del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña
  2. 2. El tiempo para este jueves 18 de septiembre en Santiago del Estero: nublaco y con 33ºC de máxima
  3. 3. "El gobierno necesita sacar 40% de los votos en octubre, si es menos va a haber problemas serios"
  4. 4. Tras las derrotas del Gobierno en el Congreso, los bonos argentinos caen hasta 13,6%
  5. 5. En vivo: el Senado debate el veto a la ley de reparto de los ATN
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT