Gastón Hernández, la vuelta más esperada en San Lorenzo

El capitán del Ciclón se recuperó de un desgarro y apunta a ser titular el domingo frente a Independiente en Avellaneda.

Hoy 14:35

San Lorenzo respira un poco más aliviado en medio de su crisis institucional. En la previa al clásico frente a Independiente, el entrenador Damián Ayude recibió una gran noticia: la recuperación de Gastón Hernández, quien tras tres partidos afuera por lesión volvería a la titularidad en un duelo clave del Torneo Clausura.

El defensor sufrió un desgarro ante Platense y estuvo marginado de las canchas durante varias semanas. La fecha FIFA ayudó a que pudiera ponerse a punto, aunque su regreso se demoró más de lo previsto. Ahora, después de completar los entrenamientos sin problemas y formar parte del ensayo futbolístico, el Tonga se perfila para comandar la defensa azulgrana.

El cruce con el Rojo será además el tercer clásico consecutivo para San Lorenzo, que viene de empatar sin goles con Huracán y caer 2-0 frente a Racing. Con un triunfo en Avellaneda, el Ciclón buscará no sólo sumar en la tabla para acercarse a la clasificación, sino también darle un poco de paz a una hinchada que vive días de tensión por la acefalía dirigencial.

En cuanto al equipo, Ayude ya tendría en mente a los once que saldrán al campo del Libertadores de América: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Matías Hernández, Ezequiel Cerrutti; y Alexis Cuello.