Messi y una renovación encaminada: Inter Miami, cada vez más cerca de asegurar su continuidad

La dirigencia de las Garzas avanza en las charlas con la Pulga y el optimismo crece: todo apunta a que seguirá en la MLS más allá de 2026.

Hoy 14:40

El futuro de Lionel Messi parece estar cada vez más ligado al de Inter Miami. Si bien todavía restan algunos detalles por definir, desde la dirigencia del club estadounidense dejaron trascender un fuerte optimismo respecto a la renovación de contrato del capitán argentino, que ya está en etapa avanzada de negociación.

Según trascendió, el nuevo vínculo sería por más de un año, lo que abre la puerta a la posibilidad de ver a Messi jugar en la MLS incluso después de los 40 años. De concretarse, la Pulga llegaría al Mundial 2026 como futbolista de Inter Miami, dejando en suspenso la posibilidad de retirarse en Newell’s, un sueño que siempre manifestó.

En el presente, Messi sigue demostrando vigencia: acumula 20 goles y 11 asistencias en 21 partidos de la temporada. Sin embargo, su físico comienza a marcar límites. Los problemas musculares de los últimos meses obligaron al astro a dosificar esfuerzos, con un objetivo claro en el horizonte: llegar pleno a la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Messi mantiene el discurso de la prudencia. Tras el triunfo de la Selección ante Venezuela por Eliminatorias, reconoció que va “día a día, partido a partido” y que su decisión dependerá siempre de cómo se sienta físicamente. Lo cierto es que, con más de mil partidos a sus espaldas, su continuidad en la elite dependerá tanto de las negociaciones como de su capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel.

