Allanamientos en Loreto: detienen a un joven por estafa en la venta de una moto

La División Robo y Hurto del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 9 llevó a cabo operativos simultáneos en tres barrios. Un hombre de 25 años fue aprehendido y la investigación continúa.

Hoy 14:55

En la mañana de este jueves, efectivos de la División Robo y Hurto del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 9, en conjunto con personal de la Comisaría Comunitaria N° 27 de Loreto y de la División Prevención, realizaron un allanamiento simultáneo en tres barrios de la ciudad, en el marco de una causa por estafa.

El operativo, ordenado por la Justicia, se ejecutó en domicilios de los barrios Cáritas, Participación y Chacras, en relación a una denuncia radicada por un vecino de Loreto, quien afirmó haber sido víctima de una estafa durante la venta de su motovehículo.

Como resultado de las diligencias, en una vivienda del barrio Cáritas se concretó la detención de un hombre de 25 años, presuntamente vinculado al hecho investigado. En los otros dos domicilios allanados no se encontraron elementos de interés ni fue localizada la segunda persona implicada.

Desde la fuerza policial informaron que el procedimiento se desarrolló con total normalidad, sin uso de la fuerza ni daños materiales.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que la causa permanece en investigación con el objetivo de dar con el segundo sospechoso y lograr la recuperación del rodado sustraído.