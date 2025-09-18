Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2025 | 33º
Policiales

Recuperan herramientas robadas valuadas en medio millón de pesos en Sumampa

La Comisaría Comunitaria N° 33 y la Sección Robo y Hurto localizaron siete herramientas de herrería que habían sido ofrecidas en redes sociales. Ya fueron restituidas a su dueño.

Hoy 15:04
Comisaría Comunitaria N° 33

La Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa, con colaboración de la Sección Robo y Hurto, logró recuperar siete herramientas de trabajo valuadas en aproximadamente 500 mil pesos, las cuales habían sido denunciadas como robadas el pasado 10 de agosto.

La investigación se inició tras la denuncia del damnificado y, a partir de diversas tareas de campo, entrevistas con vecinos y seguimiento en redes sociales, los efectivos determinaron que los elementos sustraídos estaban siendo ofrecidos para la venta en plataformas digitales.

Uno de los ciudadanos que había adquirido parte de las herramientas, al ser contactado por la Policía, manifestó que desconocía su origen ilícito y entregó voluntariamente los objetos en cuestión. Entre ellos se encontraban una remachadora, un martillo, cuchillos y una tenaza desvasar, todos esenciales para el trabajo de herrería.

Los elementos fueron secuestrados de forma preventiva y posteriormente restituidos a su legítimo propietario, mediante el correspondiente acta de reconocimiento y entrega.

Desde la fuerza informaron que ya se solicitaron las medidas judiciales correspondientes para continuar con la investigación y proceder contra el principal sospechoso del hurto, cuya identidad estaría en proceso de confirmación.

