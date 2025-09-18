El gobernador Zamora encabezó la apertura de la ExpoBra 2025 en el Vivero San Carlos

Con más de 500 reproductores de alta genética y la participación de 40 cabañas, la ExpoBra 2025 se consolidó como uno de los eventos más importantes del Norte Argentino.

Hoy 15:43

El gobernador Gerardo Zamora encabezó este jueves la apertura oficial de la ExpoBra 2025, que se desarrolla en el Vivero San Carlos de La Banda, y que se consolidó como una de las principales del país y del Norte Argentino, con más de 500 reproductores en pista provenientes de nueve provincias y alrededor de 40 cabañas con genética de altísima calidad.

El mandatario estuvo acompañado en la ceremonia por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, También fueron parte los ministros de Producción, Miguel Mandrille; de Educación, Mariela Nassif, y de Justicia, Matilde O’Mill. Además de los representantes de las asociaciones de razas Bragnus, Braford y Brahman.

Mandrille dio la bienvenida a todos los asistentes y resaltó la continuidad de la Expobra que permite “poner en escena la producción del Norte Argentino con las tres razas predominantes”. Ademá,s resaltó el acompañamiento del Gobierno de la provincia para brindar a los productores mayor cobertura y una mejor presentación.

Por su parte, el presidente de Braford, Juan Manuel Alberro, en representación de las tres razas, destacó: “Hemos tenido una excelente muestra y un nivel genético superlativo. Hay cabañas que han hecho más de 1.000 kilómetros con sus reproductores para estar acá, y eso muestra lo que se valora en el país la ExpoBra”.

Acto seguido, los representantes de las tres razas le hicieron entrega de un reconocimiento al gobernador “por su permanente decisión de apostar al sector ganadero de Santiago del Estero, impulsando el desarrollo productivo y fortaleciendo la proyección de nuestra provincia”.

Por su parte, Zamora expresó su satisfacción por la consolidación de la Expobra como evento destacado en el calendario de la ganadería argentina.

En este marco, señaló: “Generar, no solo nuestra producción primaria, sino también buscar el valor agregado y trabajar desde la educación misma con nuestra juventud, es consolidar una provincia que pueda desarrollarse con posibilidades para todos“.

También hizo hincapié en últimas medidas que tomó “para paliar en parte al sector primario en lo que hace al impuesto provincial”, y que se pueda colaborar con una parte de los intereses para que se puedan también desarrollar la actividad.

Asimismo, destacó “el esfuerzo desde el sector público, mejorando caminos, mejorando sistemas energéticos, hídricos, trabajando en algunos casos también con acueductos doble propósito con sectores de la producción; con sectores privados, generando clima de negocios, tratando de que exista con ellos seguridad también jurídica en nuestra provincia”.

“Lo cierto –prosiguió Zamora- es que estamos dentro de las 10 provincias exportadoras en bruto, ya que somos la primera de algodón; la cuarta en de maíz; la quinta en soja y en muchas otras producciones agrícolas y también dentro de esa producción. Obviamente la ganadería con posibilidades exportadoras a través de frigoríficos y otras producciones primarias más que nos han permitido convertirnos en los últimos tres años, por lo menos hasta aquí, en la sexta con balanza comercial positiva en dólares en el ranking de las provincias argentinas; y esto ha sido un esfuerzo de toda la comunidad santiagueña en la búsqueda de esa cultura del trabajo y la superación permanente”.

En ese contexto, resaltó los beneficios de la ganadería como generadora de empleo. “Esto para nosotros es un norte y una política que queremos ir fortaleciendo de a poco y que nos comprometemos a seguir haciéndolo”, dijo.

La apertura oficial finalizó con la entrega de los premios a los campeones machos de las razas Braford, Brahman y Brangus.