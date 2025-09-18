Ingresar
Daniela Celis confirmó que Thiago Medina será operado en los próximos días

El exparticipante de “Gran Hermano” continúa internado en estado delicado en un hospital de Moreno, tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes. Daniela Celis, madre de sus hijas, confirmó que será sometido a una nueva cirugía.

Hoy 15:52

Thiago Medina será operado. Así lo informó Daniela Celis, la expareja y mamá de sus dos hijas, en redes sociales. La influencer además dio detalles de los pasos a seguir e hizo un sentido pedido.

“Nuevas noticias. Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica en estos días”, escribió Celis en sus historias de Instagram.

Acto seguido, dio más detalles del estado de salud del exparticipante de Gran Hermano: Hoy está sin fiebre. Necesitamos que siga así para que pueda ser operado”.

La luz llega y se siente, mantenemos el pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, cerró.

Cabe recordar que el exparticipante de Gran Hermano continúa luchando por su vida en un hospital de Moreno, donde ingresó el viernes tras haber sufrido un choque con su moto.

