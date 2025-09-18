Javier Milei reunió a los candidatos de La Libertad Avanza en Olivos para fortalecer la campaña

En un encuentro en la Quinta de Olivos, el candidato presidencial de La Libertad Avanza delineó las bases de la campaña de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Hoy 16:07

Este jueves, Javier Milei convocó a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza en la Quinta de Olivos para afinar detalles y definir la estrategia de campaña para las elecciones nacionales de octubre. Según una fuente cercana al encuentro, el presidente de la Nación destacó los avances realizados por su gobierno y trazó los lineamientos para la etapa electoral que se avecina.

“El Presidente nos habló de distintos aspectos de la labor realizada y de lo que viene por delante. El encuentro estuvo orientado a fortalecer la campaña”, expresó una de las fuentes que participó de la reunión.

Otro candidato presente en la reunión describió el encuentro como “una reunión de trabajo, normal, amplia”, enfocada principalmente en las generalidades de cómo encarar la campaña electoral. “Se habló de cómo organizar la campaña y cuáles son los lineamientos principales. Fue una reunión para juntar a la tropa”, detalló el mismo asistente.

A pesar de que la situación política y electoral de los últimos días ha estado marcada por algunos rechazos y derrotas en la provincia de Buenos Aires y en temas legislativos, como los vetos a la Ley de Emergencia en el Garrahan y al Financiamiento Universitario, Milei no hizo mención directa de estos temas en el encuentro. Según los participantes, el tono de la reunión fue más bien “light” y no se profundizó sobre los desafíos o reveses políticos recientes.

De acuerdo a fuentes consultadas, el presidente se centró principalmente en los temas económicos, la política exterior y los desafíos en seguridad. Si bien no se detallaron cuestiones específicas sobre los planes en estos sectores, el encuentro dejó claro que la estrategia de campaña de La Libertad Avanza estará muy marcada por la continuidad de las políticas adoptadas hasta el momento.