Héctor Aníbal Ciappino a horas del inicio de la Copa del Mundo: "Para nosotros es un orgullo recibirlos”

Santiago del Estero se prepara para la gran fiesta del BMX y en ese sentido el presidente destacó la importancia del evento.

Hoy 16:09

La cuenta regresiva ya comenzó y la emoción se palpita en Santiago del Estero, donde el 20 y 21 de septiembre se correrán los Rounds 5 y 6 de la Copa del Mundo UCI BMX Racing 2025. El circuito del Polideportivo Provincial, conocido como “La Catedral” del BMX, recibirá a pilotos de 26 países para definir a los campeones de la temporada.

El presidente de la Federación Argentina de BMX, Héctor Aníbal Ciappino, resaltó la importancia histórica del evento: “Estamos en la cuenta regresiva del evento más importante del BMX en América, la Copa del Mundo en Santiago del Estero. Es el único evento de este nivel y para nosotros es un orgullo recibirlos”.

Además, Ciappino subrayó el impacto que tendrá en la provincia y en el país: “La expectativa es que sea un gran espectáculo y que tengamos mucho público viviendo una fiesta”. Con esta visión, la dirigencia confía en que la cita internacional ratifique a Santiago como referente mundial de la disciplina.

