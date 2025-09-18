El desempleo en Argentina fue del 7,6% en el segundo trimestre de 2025, según el INDEC

El dato representa una leve baja frente al trimestre anterior, pero afecta a más de 1,7 millones de personas. La tasa de empleo alcanzó el 44,5% y la actividad se ubicó en 48,1%.

Hoy 16:23

El desempleo en la Argentina se ubicó en 7,6% durante el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el informe publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La cifra equivale a aproximadamente 1,7 millones de personas sin trabajo en el país.

Este número surge del relevamiento que realiza el organismo en 31 aglomerados urbanos, y se calcula a partir del porcentaje de personas desocupadas dentro de la población económicamente activa (PEA). Según los datos oficiales, el desempleo mostró una leve baja de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre del año (7,9%), aunque se mantuvo sin cambios respecto al mismo período de 2024.

El informe también detalla que la tasa de actividad, que mide la proporción de personas que trabajan o buscan activamente empleo sobre el total de la población, se ubicó en 48,1%. En tanto, la tasa de empleo —que representa a quienes efectivamente tienen trabajo— fue del 44,5%.

La tasa de desocupación, por su parte, refiere a aquellas personas que no tienen trabajo, están disponibles para trabajar y buscan empleo de manera activa. El 7,6% registrado refleja las tensiones persistentes en el mercado laboral, a pesar de la leve mejora trimestral.

Estos datos se conocen en un contexto de ralentización económica, reflejada también en el leve retroceso del PBI del 0,1% en el segundo trimestre, según informó el propio INDEC días atrás.