Ignacio Cattana se prepara para la Copa del Mundo de BMX: “Es agradable tener otros países competitivos”

El piloto argentino de Córdoba Río Cuarto habló con Canal 7 y expresó su entusiasmo por la llegada de competidores internacionales a Santiago del Estero.

Hoy 16:31

La Copa del Mundo UCI BMX Racing 2025, que tendrá lugar los días 20 y 21 de septiembre en “La Catedral” del Polideportivo Provincial de Santiago del Estero, ya palpita la adrenalina de los pilotos. Entre ellos, Ignacio Cattana, representante argentino de Córdoba Río Cuarto, compartió sus sensaciones antes del evento.

Es lindo tenerlos aquí, algunos por primera vez y otros de vuelta. Es agradable tener otros países competitivos”, comentó Cattana a Canal 7, destacando la relevancia de la participación internacional y el nivel de los competidores.

Sobre su preparación personal, el piloto aseguró: “Vine tranquilo, quiero probar y sentirme como en otros años”, dejando en claro que busca reencontrarse con su mejor rendimiento tras la temporada.

Además, Cattana explicó cómo encara el circuito: “El circuito es cuestión de andar y sentirme fluido, me estoy soltando cada vez más”, resaltando la importancia de adaptarse a las pistas de alto nivel para rendir al máximo.

