Cuatro nuevos equipos santiagueños se suman al Regional: Quiénes son todos los representantes hasta el momento

Hoy 17:19

El Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 contará con cuatro nuevos representantes de Santiago del Estero: Agua y Energía y Central Argentino, ambos de La Banda; La Ensenada de Quimilí; y Los Verdes Fútbol Club de El Mojón. Todos ellos consiguieron la licencia para competir en el certamen, que otorga plazas para ascender al Torneo Federal A.

Todavía resta definir un cupo entre Comercio y Sportivo Fernández. El ganador del Torneo Clausura se asegurará el boleto al Regional, mientras que Vélez de San Ramón tendrá la posibilidad de sumarse al certamen: si Sportivo Fernández pierde la final ante Comercio, Vélez jugará con el mejor segundo ubicado de la tabla general por el pase al Regional. En caso de que Sportivo se consagre campeón, será Comercio quien dispute esa plaza frente a Vélez, al estar ya clasificado Sportivo y ser el tercer mejor de la general.

Además, sigue pendiente la definición del Petit Torneo, que enfrentará a Salamanca de Monte Quemado contra Dos Leones de Frías, con un lugar en juego dentro del certamen.

Con estas incorporaciones y definiciones pendientes, Santiago del Estero tendrá varios representantes compitiendo por un lugar en la próxima edición del Torneo Federal A, consolidando la presencia de la provincia en el fútbol federal.

Los clasificados al Torneo Regional por el momento

Éstos son los 52 clubes que se clasificaron, hasta el momento, por la Región Centro, para jugar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. Comenzará el domingo 19 de octubre y es organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

Santiago del Estero (14): Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero), Club Defensores (Monte Quemado, Santiago del Estero), Asociación Civil Talleres Fútbol Club (Nueva Esperanza, Santiago del Estero), Club Atlético Atoj Pozo (Atoj Pozo, San Martín, Santiago del Estero), Fútbol Infantil Diego Armando (El Arenal, Jiménez, Santiago del Estero), Club Atlético Argentino (Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero), Club Sportivo Comercio (Campo Gallo, Santiago del Estero), Asociación Civil La Ensenada Club (Quimilí, Santiago del Estero), Club Atlético Central Córdoba (Frías, Santiago del Estero), Club Social y Deportivo Río Dulce (Las Termas de Río Hondo), Asociación Civil, Social y Deportiva Los Verdes Fútbol Club (El Mojón, Pellegrini, Santiago del Estero), Club Atlético Central Argentino (La Banda, Santiago del Estero), Asociación Civil La Ensenada Club (Quimilí, Santiago del Estero) y Club Atlético Agua y Energía (La Banda, Santiago del Estero).

Catamarca (12): Club Atlético Policial (San Fernando del Valle de Catamarca), Club Unión Aconquija (Las Estancias, Andalgalá, Catamarca), Club Social, Cultural y Deportivo Racing del 250 Viviendas (Belén, Catamarca), Unión Vecinal Social Cultural y Deportiva 14 de Agosto "La Conty" (Tinogasta, Catamarca), Club Atlético Independiente (San Fernando del Valle de Catamarca), Club Atlético San Martín (Recreo, Catamarca), Club Atlético Peñarol (Medanitos, Fiambalá, Catamarca), Club Defensores de Esquiú (Piedra Blanca, Fray Mamerto Esquiú, Catamarca), Club Atlético San Lorenzo de Alem (San Fernando del Valle de Catamarca), Club Deportivo, Social y Cultural General Navarro (Siján, Pomán, Catamarca), Club Deportivo Alijilán (Alijilán, Santa Rosa, Catamarca) y Club Sportivo Villa Dolores (Villa Dolores, Valle Viejo, Catamarca).

La Rioja (6): Club Social, Cultural y Deportivo Juventud Independiente (Villa Unión, General Felipe Varela, La Rioja), Club Atlético Chacarita Juniors (Aimogasta, La Rioja), Club River (Chepes, La Rioja), Club Cultural y Deportivo Joaquín Víctor González (Nonogasta, Chilecito, La Rioja), Club Deportivo Alto Valle (Olta, General Belgrano, La Rioja) y Club Atlético Defensores de La Boca (La Rioja).

Córdoba (20): Club Atlético Universitario (Córdoba), Club Atlético Lambert (Monte Maíz, Córdoba), Club Atlético y Social Obras Sanitarias (Mina Clavero, Córdoba), Club Atlético General Paz Juniors (Córdoba), Club Social y Deportivo Colón (Colonia Caroya, Córdoba), Club Atlético y Biblioteca Newell’s Old Boys (Laguna Larga, Córdoba), Club Atlético Asociación Mutual del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Córdoba), Club Atlético y Biblioteca Bell (Bell Ville, Córdoba), Asociación Deportiva 9 de Julio (Morteros, Córdoba), Club Atlético Sarmiento (Pueblo Italiano, Unión, Córdoba), Club Atlético Talleres (Berrotarán, Río Cuarto, Córdoba), Belgrano Foot Ball Club (Berrotarán, Río Cuarto, Córdoba), Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Almafuerte (Las Varillas, Córdoba), Club Atlético Argentino (Bell Ville, Córdoba), Club Matienzo Mutual, Social y Deportivo (Monte Buey, Córdoba), Club Renato Cesarini (Río Cuarto, Córdoba), Bochas Sport Club (Colonia Caroya, Córdoba), Club Atlético Quilmes (Villa Allende, Córdoba), Club Social y Deportivo Sarmiento (Villa Dolores, Córdoba) y Club Social y Deportivo Comercio (Villa Dolores, Córdoba).