Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: la defensa de Sabag Montiel pidió su absolución

Fernanda López Puleio, la abogada del principal acusado, expuso durante 6 horas en Comodoro Py y aseguró que su cliente debe ser declarado “inimputable” debido a un “trastorno de salud mental”.

Hoy 17:25

Hoy se reanudó en Comodoro Py el juicio contra “la banda de los copitos” por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, con el inicio de los alegatos de clausura por parte de la defensa de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado.

La audiencia estaba prevista para la semana pasada, pero finalmente comenzó hoy con la exposición de Fernanda López Puleio, abogada oficial del ciudadano brasilero acusado de haber intentado matar a la entonces vicepresidenta el 1° de septiembre de 2022.

Después de seis horas, la defensa pidió la absolución de Fernando Sabag Montiel, “atento a que existe una animosidad que debe eximirse de pena el nombrado y, en función de la ausencia de capacidad de culpabilidad por el trastorno de salud mental evidenciado, consideramos que debe declarárselo inimputable”, expresó Puleio.

“En este alegato vamos a contrariar las acusaciones a las que arribaron las acusadoras privadas y públicas. Vamos a contrariar por las razones que vamos a desarrollar, pero hay aspectos del alegato de la querella que van a ser coincidentes con el abordaje nuestro y, en cambio, hay aspectos importantes de la fiscalía que en cierta forma demuestran una contrariedad en su razonamiento probatorio”, indicó la abogada al inicio de su presentación.

“Este ha sido un debate atípico porque la víctima fue dos veces presidenta y en el momento del hecho era vicepresidenta. Además, porque el acervo probatorio es amplio, dado que muchos periodistas y militantes registraron el momento. No pasa usualmente esto”, aseguró.

“Nos sorprendió que ni la querella ni la fiscalía comentaran nada sobre la personalidad o la estructura de pensamiento del principal imputado”, dijo, y leyó la primera pericia que se le hizo a Sabag Montiel: “En ella figuran asociación de ideas anormal, discurso confuso, poco inteligible e ideas de tipo delirante. Yo no entiendo nada, porque después dos expertas dijeron todo lo contrario”.

El jueves 25 será el turno del abogado de Brenda Uliarte, Eduardo Chittaro. Ese día está previsto también el alegato de Gastón Marano, que representa a Gabriel Nicolás Carrizo.

El “jefe de los copitos” ya fue excarcelado en la última audiencia y la fiscalía levantó la acusación en su contra. La absolución saldrá el día del veredicto, anticiparon fuentes judiciales.

Después del cierre de los alegatos, los tres imputados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras y, recién entonces, el tribunal quedará en condiciones de dar a conocer el veredicto, que podría llegar a ser a fines de septiembre o en la primera semana de octubre.