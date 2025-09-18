Ingresar
Confirmado: Driussi sufrió un desgarro y se pierde la revancha contra Palmeiras

El máximo goleador del Millonario en 2025 no podrá estar en San Pablo por un desgarro, y Marcelo Gallardo deberá rearmar el ataque para buscar la épica en la Copa Libertadores.

Hoy 17:35
Driussi

River Plate recibirá un duro golpe antes de la revancha ante Palmeiras: Sebastián Driussi, máximo goleador del equipo con 10 tantos en 2025, sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda y será baja para el duelo en Allianz Parque. El diagnóstico se confirmó luego de estudios por imágenes realizados en la Clínica Rossi, previo a la práctica en el Camp.

La lesión de Driussi adquiere una gran relevancia, ya que el delantero había sido clave en la ofensiva del Millonario, aunque en la ida no logró destacarse. Durante su breve participación en el partido, tocó la pelota 26 veces, ganó sólo uno de los cuatro duelos, perdió 9 posesiones y sus dos remates fueron ineficaces: uno bloqueado y otro desviado del arco de Weverton. Su ausencia representa una segunda lesión muscular consecutiva para el equipo, tras la distensión de Pity Martínez.

Ante este panorama, Marcelo Gallardo deberá redefinir su ataque. Las alternativas más probables son Facundo Colidio, segundo goleador del equipo con 9 tantos, y Miguel Borja, que ingresó de buena manera en el primer partido y casi convierte el empate 2-2, con la ventaja adicional de haber jugado en Palmeiras, lo que le otorga el plus de la ley del ex.

La ausencia de Driussi plantea un desafío extra para River, que necesita goles para mantener viva la ilusión en la Copa Libertadores y buscar la remontada en un escenario complicado como el de San Pablo.

TEMAS Club Atlético River Plate Copa Libertadores

