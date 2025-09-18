Ingresar
Uno por uno, cómo votó cada senador en la sesión que rechazó al veto de Javier Milei a la ley de los ATN

La iniciativa de cambios en los Aportes del Tesoro Nacional había sido impulsada por los mandatarios provinciales. Ahora, el debate pasará a la Cámara de Diputados.

Hoy 17:53

El Senado rechazó el veto de Javier Milei a la ley que reparte los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ahora, el debate pasará a la Cámara de Diputados, que este miércoles ya se opuso a la impugnación del Presidente a los fondos del hospital Garrahan y el financiamiento universitario.

La medida, que había sido impulsada por los mandatarios provinciales, tuvo un fuerte apoyo, ya que hubo 59 votos a favor de la insistencia de la ley. Por otra parte, 9 legisladores votaron en contra, es decir, apoyaron el veto de Milei, mientras que 3 se abstuvieron de votar y hubo un senador que se ausentó de la sesión.

Quiénes apoyaron el veto de Javier Milei a la ley de los ATN

  • Abdala, Bartolomé Esteban - La Libertad Avanza - San Luis
  •  Alvarez Rivero, Carmen Silvia - Juntos por el Cambio - Córdoba
  •  Arrascaeta, Ivanna Marcela - La Libertad Avanza - San Luis
  •  Atauche, Ezequiel - Partido Renovador Federal - Jujuy
  •  Bedia, Vilma Facunda - Partido Renovador Federal - Jujuy
  •  Juez, Luis Alfredo - Juntos por el Cambio - Córdoba
  •  Olivera Lucero, Bruno Antonio - La Libertad Avanza - San Juan
  •  Pagotto, Juan Carlos - La Libertad Avanza - La Rioja
  •  Paoltroni, Francisco Manuel - La Libertad Avanza – Formosa
     Quiénes votaron en contra del veto de Javier Milei a la ley de los ATN
  •  Abad, Maximiliano - Juntos por el Cambio - Buenos Aires
  •  Andrada, Guillermo Eduardo - Frente de Todos - Catamarca
  •  Arce, Carlos Omar - Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal - Misiones
  •  Ávila, Beatriz Luisa - Juntos por el Cambio - Tucumán
  •  Bensusán, Daniel Pablo - Frente de Todos - La Pampa
  •  Blanco, Pablo Daniel - Juntos por el Cambio Tierra Del Fuego - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
  •  Carambia, José María - Alianza por Santa Cruz - Santa Cruz
  •  Cora, Stefanía - Frente de Todos - Entre Ríos
  •  Corpacci, Lucia Benigna - Frente de Todos - Catamarca
  •  Crexell, Carmen Lucila - Juntos por el Cambio - Neuquén
  •  Cristina, Andrea Marcela - Juntos por el Cambio Chubut - Chubut
  •  De Pedro, Eduardo Enrique - Alianza Unión por la Patria - Buenos Aires
  •  Di Tullio, Juliana - Alianza Unión por la Patria - Buenos Aires
  •  Doñate, Claudio Martín - Frente de Todos - Río Negro
  •  Duré, María Eugenia - Frente de Todos - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
  •  Espínola, Carlos Mauricio - Frente Todos - Corrientes
  •  Fama, Flavio Sergio - Juntos por el Cambio - Catamarca
  •  Fernández Sagasti, Anabel - Frente de Todos - Mendoza
  •  Gadano, Natalia Elena - Alianza por Santa Cruz - Santa Cruz
  •  Galaretto, Eduardo Horacio - Juntos por el Cambio - Santa Fe
  •  García Larraburu, Silvina Marcela - Frente de Todos - Río Negro
  •  Giménez Navarro, María Celeste - Alianza Unión por la Patria - San Juan
  •  Gimenez, Nora del Valle - Frente de Todos - Salta
  •  Goerling Lara, Enrique Martín - Juntos por el Cambio - Misiones
  •  González, María Teresa Margarita - Alianza Unión por la Patria - Formosa
  •  Huala, María Victória - Juntos por el Cambio - La Pampa
  •  Kirchner, Alicia Margarita Antonia - Alianza Unión por la Patria - Santa Cruz
  •  Kroneberger, Daniel Ricardo - Juntos por el Cambio - La Pampa
  •  Leavy, Sergio Napoleón - Frente de Todos - Salta
  •  Ledesma, Claudia Alejandra - Frente Cívico por Santiago - Santiago del Estero
  •  Lewandowski, Marcelo Néstor - Frente de Todos - Santa Fe
  •  Linares, Carlos Alberto - Frente de Todos - Chubut
  •  López, Cándida Cristina - Alianza Frente de Todos - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
  •  López, María Florencia - Alianza Frente de Todos - La Rioja
  •  Losada, Carolina - Juntos por el Cambio - Santa Fe
  •  Lousteau, Martín - Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  •  Manzur, Juan Luis - Alianza Frente de Todos - Tucumán
  •  Mayans, José Miguel Ángel - Alianza Unión por la Patria - Formosa
  •  Mendoza, Sandra Mariela - Frente de Todos - Tucumán
  •  Moisés, María Carolina - Alianza Unión por la Patria - Jujuy
  •  Montenegro, Gerardo Antenor - Frente de Todos - Santiago del Estero
  •  Neder, José Emilio - Frente Cívico por Santiago - Santiago del Estero
  •  Olalla de Moreira, Stella Maris - Juntos por el Cambio - Entre Ríos
  •  Parrilli, Oscar Isidro - Frente de Todos - Neuquén
  •  Pilatti Vergara, María Inés P. E. - Frente de Todos - Chaco
  •  Recalde, Mariano - Frente de Todos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  •  Rejal, Jesús Fernando - Alianza Unión por la Patria - La Rioja
  •  Rodas, Antonio - Frente de Todos - Chaco
  •  Rojas Decut, Sonia Elizabeth - Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal - Misiones
  •  Salino, Fernando Aldo - Alianza Unión por la Patria - San Luis
  •  Sapag, Silvia Estela - Frente de Todos - Neuquén
  •  Silva, Mónica Esther - Juntos Somos Río Negro - Río Negro
  •  Tagliaferri, Guadalupe - Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  •  Terenzi, Edith Elizabeth - Juntos por el Cambio Chubut - Chubut
  •  Uñac, Sergio Mauricio - Alianza Unión por la Patria - San Juan
  •  Valenzuela, Mercedes Gabriela - Eco + Vamos Corrientes - Corrientes
  •  Vigo, Alejandra María - Hacemos por Córdoba - Córdoba
  •  Vischi, Eduardo Alejandro - Eco + Vamos Corrientes - Corrientes
  •  Zimmermann, Victor - Juntos por el Cambio - Chaco

Quiénes se abstuvieron de votar sobre el veto de Javier Milei de los ATN

  •  De Angeli, Alfredo Luis - Juntos por el Cambio - Entre Ríos
  •  Juri, Mariana - Frente Cambia Mendoza - Mendoza
  •  Suárez, Rodolfo Alejandro - Frente Cambia Mendoza – Mendoza
     Quién faltó a la votación
  •  Romero, Juan Carlos - Juntos por el Cambio - Salta

