Uno por uno, cómo votó cada senador en la sesión que rechazó al veto de Javier Milei a la ley de los ATN

La iniciativa de cambios en los Aportes del Tesoro Nacional había sido impulsada por los mandatarios provinciales. Ahora, el debate pasará a la Cámara de Diputados.

Hoy 17:53

El Senado rechazó el veto de Javier Milei a la ley que reparte los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ahora, el debate pasará a la Cámara de Diputados, que este miércoles ya se opuso a la impugnación del Presidente a los fondos del hospital Garrahan y el financiamiento universitario.

La medida, que había sido impulsada por los mandatarios provinciales, tuvo un fuerte apoyo, ya que hubo 59 votos a favor de la insistencia de la ley. Por otra parte, 9 legisladores votaron en contra, es decir, apoyaron el veto de Milei, mientras que 3 se abstuvieron de votar y hubo un senador que se ausentó de la sesión.

Quiénes apoyaron el veto de Javier Milei a la ley de los ATN

Abdala, Bartolomé Esteban - La Libertad Avanza - San Luis

- La Libertad Avanza - San Luis Alvarez Rivero, Carmen Silvia - Juntos por el Cambio - Córdoba

- Juntos por el Cambio - Córdoba Arrascaeta, Ivanna Marcela - La Libertad Avanza - San Luis

- La Libertad Avanza - San Luis Atauche, Ezequiel - Partido Renovador Federal - Jujuy

- Partido Renovador Federal - Jujuy Bedia, Vilma Facunda - Partido Renovador Federal - Jujuy

- Partido Renovador Federal - Jujuy Juez, Luis Alfredo - Juntos por el Cambio - Córdoba

- Juntos por el Cambio - Córdoba Olivera Lucero, Bruno Antonio - La Libertad Avanza - San Juan

- La Libertad Avanza - San Juan Pagotto, Juan Carlos - La Libertad Avanza - La Rioja

- La Libertad Avanza - La Rioja Paoltroni, Francisco Manuel - La Libertad Avanza – Formosa

- La Libertad Avanza – Formosa Quiénes votaron en contra del veto de Javier Milei a la ley de los ATN Abad, Maximiliano - Juntos por el Cambio - Buenos Aires

- Juntos por el Cambio - Buenos Aires Andrada, Guillermo Eduardo - Frente de Todos - Catamarca

- Frente de Todos - Catamarca Arce, Carlos Omar - Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal - Misiones

- Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal - Misiones Ávila, Beatriz Luisa - Juntos por el Cambio - Tucumán

- Juntos por el Cambio - Tucumán Bensusán, Daniel Pablo - Frente de Todos - La Pampa

- Frente de Todos - La Pampa Blanco, Pablo Daniel - Juntos por el Cambio Tierra Del Fuego - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

- Juntos por el Cambio Tierra Del Fuego - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Carambia, José María - Alianza por Santa Cruz - Santa Cruz

- Alianza por Santa Cruz - Santa Cruz Cora, Stefanía - Frente de Todos - Entre Ríos

- Frente de Todos - Entre Ríos Corpacci, Lucia Benigna - Frente de Todos - Catamarca

- Frente de Todos - Catamarca Crexell, Carmen Lucila - Juntos por el Cambio - Neuquén

- Juntos por el Cambio - Neuquén Cristina, Andrea Marcela - Juntos por el Cambio Chubut - Chubut

- Juntos por el Cambio Chubut - Chubut De Pedro, Eduardo Enrique - Alianza Unión por la Patria - Buenos Aires

- Alianza Unión por la Patria - Buenos Aires Di Tullio, Juliana - Alianza Unión por la Patria - Buenos Aires

- Alianza Unión por la Patria - Buenos Aires Doñate, Claudio Martín - Frente de Todos - Río Negro

- Frente de Todos - Río Negro Duré, María Eugenia - Frente de Todos - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

- Frente de Todos - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Espínola, Carlos Mauricio - Frente Todos - Corrientes

- Frente Todos - Corrientes Fama, Flavio Sergio - Juntos por el Cambio - Catamarca

- Juntos por el Cambio - Catamarca Fernández Sagasti, Anabel - Frente de Todos - Mendoza

- Frente de Todos - Mendoza Gadano, Natalia Elena - Alianza por Santa Cruz - Santa Cruz

- Alianza por Santa Cruz - Santa Cruz Galaretto, Eduardo Horacio - Juntos por el Cambio - Santa Fe

- Juntos por el Cambio - Santa Fe García Larraburu, Silvina Marcela - Frente de Todos - Río Negro

- Frente de Todos - Río Negro Giménez Navarro, María Celeste - Alianza Unión por la Patria - San Juan

- Alianza Unión por la Patria - San Juan Gimenez, Nora del Valle - Frente de Todos - Salta

- Frente de Todos - Salta Goerling Lara, Enrique Martín - Juntos por el Cambio - Misiones

- Juntos por el Cambio - Misiones González, María Teresa Margarita - Alianza Unión por la Patria - Formosa

- Alianza Unión por la Patria - Formosa Huala, María Victória - Juntos por el Cambio - La Pampa

- Juntos por el Cambio - La Pampa Kirchner, Alicia Margarita Antonia - Alianza Unión por la Patria - Santa Cruz

- Alianza Unión por la Patria - Santa Cruz Kroneberger, Daniel Ricardo - Juntos por el Cambio - La Pampa

- Juntos por el Cambio - La Pampa Leavy, Sergio Napoleón - Frente de Todos - Salta

- Frente de Todos - Salta Ledesma, Claudia Alejandra - Frente Cívico por Santiago - Santiago del Estero

- Frente Cívico por Santiago - Santiago del Estero Lewandowski, Marcelo Néstor - Frente de Todos - Santa Fe

- Frente de Todos - Santa Fe Linares, Carlos Alberto - Frente de Todos - Chubut

- Frente de Todos - Chubut López, Cándida Cristina - Alianza Frente de Todos - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

- Alianza Frente de Todos - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur López, María Florencia - Alianza Frente de Todos - La Rioja

- Alianza Frente de Todos - La Rioja Losada, Carolina - Juntos por el Cambio - Santa Fe

- Juntos por el Cambio - Santa Fe Lousteau, Martín - Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Manzur, Juan Luis - Alianza Frente de Todos - Tucumán

- Alianza Frente de Todos - Tucumán Mayans, José Miguel Ángel - Alianza Unión por la Patria - Formosa

- Alianza Unión por la Patria - Formosa Mendoza, Sandra Mariela - Frente de Todos - Tucumán

- Frente de Todos - Tucumán Moisés, María Carolina - Alianza Unión por la Patria - Jujuy

- Alianza Unión por la Patria - Jujuy Montenegro, Gerardo Antenor - Frente de Todos - Santiago del Estero

- Frente de Todos - Santiago del Estero Neder, José Emilio - Frente Cívico por Santiago - Santiago del Estero

- Frente Cívico por Santiago - Santiago del Estero Olalla de Moreira, Stella Maris - Juntos por el Cambio - Entre Ríos

- Juntos por el Cambio - Entre Ríos Parrilli, Oscar Isidro - Frente de Todos - Neuquén

- Frente de Todos - Neuquén Pilatti Vergara, María Inés P. E. - Frente de Todos - Chaco

- Frente de Todos - Chaco Recalde, Mariano - Frente de Todos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Frente de Todos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Rejal, Jesús Fernando - Alianza Unión por la Patria - La Rioja

- Alianza Unión por la Patria - La Rioja Rodas, Antonio - Frente de Todos - Chaco

- Frente de Todos - Chaco Rojas Decut, Sonia Elizabeth - Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal - Misiones

- Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal - Misiones Salino, Fernando Aldo - Alianza Unión por la Patria - San Luis

- Alianza Unión por la Patria - San Luis Sapag, Silvia Estela - Frente de Todos - Neuquén

- Frente de Todos - Neuquén Silva, Mónica Esther - Juntos Somos Río Negro - Río Negro

- Juntos Somos Río Negro - Río Negro Tagliaferri, Guadalupe - Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Terenzi, Edith Elizabeth - Juntos por el Cambio Chubut - Chubut

- Juntos por el Cambio Chubut - Chubut Uñac, Sergio Mauricio - Alianza Unión por la Patria - San Juan

- Alianza Unión por la Patria - San Juan Valenzuela, Mercedes Gabriela - Eco + Vamos Corrientes - Corrientes

- Eco + Vamos Corrientes - Corrientes Vigo, Alejandra María - Hacemos por Córdoba - Córdoba

- Hacemos por Córdoba - Córdoba Vischi, Eduardo Alejandro - Eco + Vamos Corrientes - Corrientes

- Eco + Vamos Corrientes - Corrientes Zimmermann, Victor - Juntos por el Cambio - Chaco

Quiénes se abstuvieron de votar sobre el veto de Javier Milei de los ATN