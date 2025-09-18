“No somos favoritos”: la frase de Gustavo Carabajal que marca la previa de la final Sportivo vs. Comercio

El volante del Albi palpitó el duelo decisivo de la Liga Santiagueña.

Hoy 18:01

Luego de una nueva jornada de entrenamiento, Gustavo Carabajal analizó el presente de Sportivo Fernández, que se prepara para disputar la final de ida frente a Comercio por el Torneo Clausura de la Liga Santiagueña.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil para nosotros, Villa tienen jugadores importantes y nos iba a costar, se nos complicó, pero tuvimos la bendición del gol al final qué nos dio la clasificación", dijo sobre el encuentro ante Villa Unión en La Banda.

Además, expresó: "Nos hemos armado para esto, para pelear por un título, en la primera ronda se nos va la chance al perder contra Unión Santiago, en la segunda ronda no se nos venían dando los resultados, se fue el profe luego de perder contra Inde el clásico, todo parecía cuesta arriba, nos dieron por muerto y la única manera que podíamos llegar era ganando los cinco partidos", agregó.

Sobre la presión de llegar a la final por el plantel competitivo que posee el Albi, dijo: "Nos sacamos una mochila grande de encima, no solo por este torneo, Sportivo se viene armando hace muchos años y se le hace difícil ya que queda en semis. Gracias a Dios pudimos llegar, esta semana está siendo linda, pero sabemos que la tenemos que tomar con mayor responsabilidad para lo que queda".

Por último, se refirió al Tripero, rival que sorprendió a todos en la zona B: "Desde que empezó este segundo torneo veíamos a Comercio como firme candidato por la calidad de entrenador y cuerpo técnico, sabíamos que iban a dar pelea y desde su victoria ante Independiente por goleada se lo mira de otra manera. Para nada somos favoritos, somos un equipo de menor a mayor y la final va a ser 50 y 50, los dos tenemos las mismas chances", cerró.