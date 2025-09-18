El ministro Niccolai entregó viviendas sociales e inauguró obras en el departamento Rivadavia

También fueron habilitados formalmente 1.000 metros de cordón cuneta y la incorporación de ripio en toda su dimensión sobre calle Ricardo Alfonsín en Colonia Alpina.

Hoy 18:32

El ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, visitó este jueves la localidad de Colonia Alpina, en el departamento Rivadavia, donde entregó viviendas sociales y dejó inauguradas importantes obras para los pobladores de la zona.

Junto con la comisionada municipal, Carina Genta, se realizó la entrega de las unidades habitacionales que fueron ejecutadas con fondos aportados por el Gobierno de la provincia. El corte de cintas se realizó en el domicilio de Gerardo Carasso, donde también recibieron las llaves y certificados las familias de Javier Uviedo, Enrique López y Mariela Oggero.

En la oportunidad se inauguraron además 17 km de enripiado de caminos rurales, trabajo que fue realizado con aportes provinciales en conjunto con los productores agropecuarios asociados a los consorcios camineros de Colonia Mackinlay, Colonia Alpina y La Victoria Nueva Ceres.

También fueron habilitados formalmente 1.000 metros de cordón cuneta y la incorporación de ripio en toda su dimensión sobre calle Ricardo Alfonsín en Colonia Alpina.

En el marco de las inauguraciones, Carina Genta agradeció el apoyo del Gobierno de la provincia para cumplir el sueño de la casa propia a más familias de la zona y ejecutar obras para que la comunidad siga creciendo.

Por su parte, el ministro Niccolai transmitió a los vecinos el saludo del gobernador Gerardo Zamora y su compromiso de seguir trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de todos los santiagueños.

Con respecto al programa de viviendas sociales, el ministro felicitó a la comisionada municipal y destacó que ya fueron entregadas más de 32.000 casas en toda la provincia, al tiempo que ratificó la decisión del gobernador de seguir adelante con este plan “para que ningún santiagueño en situación de vulnerabilidad habitacional y precariedad quede sin la posibilidad de tener un techo digno".