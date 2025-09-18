Javier Milei desplazó a “Lule” Menem y le da mayor lugar a Santiago Caputo en la estrategia electoral

El Presidente reunió a los candidatos nacionales en la Quinta de Olivos para fortalecer la campaña y transmitió los principales lineamientos para encarar el camino final hacia octubre.

Hoy 19:29

Javier Milei desplazó a Eduardo “Lule” Menem de la coordinación nacional de La Libertad Avanza con las provincias y designó a Pilar Ramírez, legisladora de CABA.

La decisión se tomó durante la reunión de jefes de campaña que se desarrolló este jueves, en la Quinta de Olivos. Allí estuvieron los 24 dirigentes de cada provincia, entre los que figuraba la legisladora porteña y Santiago Caputo, el asesor presidencial.

De esta manera, Eduardo “Lule” Menem dejó de ser el principal interlocutor entre el Gobierno y los armadores del interior. Su paso al costado se da tras la derrota de LLA en las elecciones de Buenos Aires y luego de las fuertes críticas que recibió por parte de la agrupación de Las Fuerzas del Cielo, que lidera Caputo.

Quién es Pilar Ramírez

La nueva coordinadora nacional es una de las personas que más confianza tiene con Karina Milei, la hermana del jefe de Estado y presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Es usual que la legisladora visite la Casa Rosada, y mantenga reuniones con los equipos de la secretaria General de la Presidencia y con los de Caputo.

Es decir, Ramírez logró sobrepasar la interna que divide a estos dos sectores del Gobierno y mantener la confianza que la cúpula del Ejecutivo tiene sobre ella.

Con este nuevo rol, la idea es que ella -que hasta ahora solo se había desempeñado en cuestiones vinculadas con CABA- se encargue de mantener el diálogo fluido con los jefes provinciales libertarios.