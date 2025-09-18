Tucumán: prohíben a los choferes de colectivos poner música durante el servicio

La medida busca mejorar la seguridad vial y garantizar un viaje más cómodo para los pasajeros. Habrá multas económicas para las empresas en caso de incumplimiento.

Hoy 20:13

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de la Secretaría de Movilidad Urbana, dispuso la prohibición de que los choferes de colectivos reproduzcan música mientras se encuentran trabajando. La norma se enmarca en la ordenanza municipal vigente que regula el servicio de transporte público y establece las conductas consideradas infracciones administrativas.

La decisión generó opiniones divididas. Mientras algunos choferes y empresarios aseguran que la música ayuda a crear un ambiente laboral más ameno y a reducir el estrés en recorridos extensos, usuarios y autoridades remarcan que la prioridad es garantizar la seguridad en el tránsito y ofrecer un viaje más confortable para los pasajeros.

Las sanciones previstas por la ordenanza 400, en sus artículos 46 y 51, establecen multas que se calcula en base al valor de los boletos, con un rango que va desde los 2.000 hasta los 100.000 pasajes, según la gravedad de la falta. Estas penalizaciones recaerán sobre la empresa prestataria del servicio, es decir, sobre el titular de la licencia de explotación o el responsable legal de la unidad.

Desde el municipio recordaron que regulaciones similares existen en otras ciudades del país y tienen como objetivo reducir distracciones de los conductores, unificar la experiencia de viaje de los usuarios y contribuir a la seguridad vial.