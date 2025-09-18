Rescataron a 14 caniches en condiciones de hacinamiento desde un criadero ilegal

Los animales se encontraban en condiciones insalubres y sin atención veterinaria. El lugar ya había sido allanado en 2024, cuando se encontraron más de 50 perros.

Catorce perros caniches fueron rescatados de un criadero ilegal en el barrio porteño de Flores, tras un operativo ordenado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA). Los animales se encontraban en pésimas condiciones de higiene, sin libretas sanitarias ni vacunación.

De acuerdo al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, algunos presentaban otitis, sarro dental y desnutrición. Dos cachorros de menos de 45 días fueron hallados dentro de un placard, junto a 11 hembras adultas, un macho joven de 8 meses y tres perras en avanzado estado de preñez.

El criadero funcionaba en una vivienda de la calle Arrotea al 600, que ya había sido allanada en octubre de 2024, cuando se rescataron 57 caniches. A pesar de la clausura impuesta entonces, el lugar volvió a operar en la clandestinidad. En esta ocasión, los perros carecían de alimento adecuado y bebían agua de un recipiente pequeño en un espacio no apto.

Del procedimiento participaron efectivos de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), inspectores de la Dirección General de Control Ambiental, de la Dirección General de Control y Fiscalización, y veterinarios especializados.

La fiscalía dispuso el secuestro de los animales y de las jaulas, así como el chipeado de cada uno para garantizar su identificación y seguimiento. Los caniches fueron trasladados a una ONG dedicada a la protección animal, donde recibirán atención veterinaria y serán estabilizados.