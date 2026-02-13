El Gobierno provincial se reunió con gremios docentes para definir la pauta salarial 2026

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y formó parte de la mesa de diálogo impulsada por el Ejecutivo para avanzar en acuerdos salariales y brindar previsibilidad al sector educativo.

El Gobierno de Santiago del Estero mantuvo este jueves una reunión con representantes de los gremios docentes para avanzar en la definición de la pauta salarial correspondiente al año 2026.

El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y fue encabezado por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, junto a la ministra de Educación, Mariela Nassif, y el secretario adjunto de la CGT Delegación Santiago del Estero, Gerardo Montenegro.

Participaron de la mesa de diálogo los gremios Simese, DAS, Atese, Sidise, UDA, Sadop, Amet, Aesya y el Sindicato de Maestros.

Según se informó oficialmente, la reunión se enmarca en las instancias de diálogo impulsadas por el gobernador Elías Suárez, quien instruyó oportunamente la convocatoria a todos los sectores gremiales para escuchar sus planteos e inquietudes respecto a la pauta salarial para este año.

Durante el encuentro también se abordaron proyecciones para el presente ciclo, con el objetivo de brindar previsibilidad a los trabajadores de la educación.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron la importancia de sostener canales de diálogo abiertos, a fin de favorecer el consenso y avanzar en la construcción de acuerdos con el sector docente.