Conmoción en Córdoba por cuatro muertes súbitas de menores en apenas cinco días

El fallecimiento de Thian Toledo, de 7 años, ocurrido durante un cumpleaños en Capilla de los Remedios, volvió a sacudir a la provincia y encendió la alarma en la comunidad.

Hoy 20:51

La trágica serie de cuatro muertes súbitas de menores, en apenas cinco días, generó un profundo dolor e inquietud en la provincia de Córdoba.

El caso más preocupante ocurrió en la comunidad escolar de Capilla de los Remedios tras la repentina muerte de Thian Toledo, un niño de 7 años que falleció durante un cumpleaños en el departamento Río Tercero.

El lamentable hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 20 horas, mientras el menor jugaba con sus amigos. Según el relato de su madre, el nene se sentó de manera repentina en una silla y, acto seguido, perdió el conocimiento.

La tía abuela del menor, Ana Toledo, describió a Cadena 3 la secuencia de los hechos: “Supuestamente se había descompuesto, cayó al suelo y estaba morado”. La noticia de la muerte de Thian sumió a la familia en una profunda angustia, como relató Ana Toledo: “Llamé a la madre y me dijo que el chiquito estaba muerto”.

La familia insistió en que el niño no presentaba antecedentes médicos que pudieran anticipar un desenlace de este tipo y, según la familia del menor fallecido, la ambulancia demoró en llegar al lugar.

El traslado de Thian al hospital local se realizó cuando ya presentaba signos vitales muy débiles, según informó la Policía. Una vez en el centro de salud, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.

La Fiscalía de 2º turno dispuso la intervención de la Policía Judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El cuerpo de Thian fue sometido a una autopsia y se aguardan los resultados oficiales para determinar la causa exacta de la muerte.

En el contexto de este doloroso episodio, madres del colegio al que asistía Thian organizaron una colecta para colaborar con la familia en los gastos del sepelio. “Están atravesando un momento de profundo dolor. Quienes deseen acompañarlos pueden colaborar con los gastos”, expresaron en un mensaje difundido a la comunidad.