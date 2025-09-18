Verano anticipado: para este viernes se espera una máxima de 37° y una sensación térmica de 40°

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia atraviesa jornadas sofocantes con temperaturas que aún no corresponden a la estación, ya que ni siquiera comenzó la primavera. El "alivio" recién llegaría el domingo con una máxima de 27°.

Hoy 21:17

El calor vuelve a golpear fuerte en Santiago del Estero. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para mañana viernes se anticipa una temperatura máxima de 37 grados, con una sensación térmica que podría trepar hasta los 40°, en una jornada que se sentirá agobiante en toda la provincia.

El sábado, las condiciones seguirán similares, con mínima de 19° y máxima de 36°, mientras que para el domingo se prevé un descenso de la máxima a 27°, lo que traerá un leve alivio tras varios días de calor extremo.

Lo llamativo es que estas marcas se registran cuando aún falta para la llegada de la primavera, lo que acentúa la preocupación por la intensidad de las temperaturas en este tramo final del invierno.

Frente a este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan hidratarse de manera constante, evitar la exposición al sol en las horas pico y cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.