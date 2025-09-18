La Dra. Ana Rosa Rodríguez expuso sobre inteligencia artificial y biometría en jornada académica de la UNSE

La vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia presentó una investigación sobre el uso de nuevas tecnologías en el sistema financiero, con foco en los desafíos éticos y legales.

Hoy 21:23

En el marco de la IV Jornada de Diálogo y Reflexión de Investigación y Extensión, realizada en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Dra. Ana Rosa Rodríguez, vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, presentó los avances de una investigación vinculada al uso de inteligencia artificial y biometría en el sistema financiero.

Su ponencia, titulada “Análisis del comportamiento de clientes e inversores de bancos y entidades financieras mediante la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial”, abordó cómo estas tecnologías recopilan y procesan datos para analizar las interacciones de los usuarios con bancos, billeteras virtuales y otras entidades financieras.

Rodríguez destacó que la biometría, al basarse en características únicas de cada persona —como el rostro, las huellas dactilares, el iris o la voz—, resulta más difícil de falsificar y ofrece mayores niveles de seguridad. A su vez, la inteligencia artificial permite procesar grandes volúmenes de información y estudiar el comportamiento de clientes e inversores, aunque advirtió sobre los desafíos éticos y legales que implica su utilización.

Durante la exposición también participó Lucía Salazar Zurita, alumna becaria e integrante del equipo de investigación, quien aportó reflexiones sobre el análisis de distintas herramientas tecnológicas y sus posibles aplicaciones en el ámbito financiero.

La jornada, desarrollada bajo el lema “La construcción del conocimiento como un bien común en el contexto actual”, se consolidó como un espacio de intercambio académico y reafirmó el compromiso de la UNSE y de las instituciones participantes con la generación de saberes en beneficio de la sociedad.