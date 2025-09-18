EE.UU. vetó otra resolución de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza

Los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad respaldaron el proyecto, que reclamaba un cese inmediato de las hostilidades y la liberación de rehenes. Washington justificó su decisión en defensa de Israel.

Hoy 22:15

Estados Unidos volvió a ejercer su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y bloqueó una resolución que exigía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, en medio de una nueva ofensiva israelí sobre Ciudad de Gaza.

El texto, presentado en agosto tras la declaración oficial de hambruna por parte de Naciones Unidas, fue apoyado por los otros 14 miembros del organismo. Sin embargo, la representante estadounidense, Morgan Ortagus, lo calificó de “inaceptable” antes de la votación: “Ya es más que hora de que Hamas libere a cada uno de los rehenes y se rinda inmediatamente. Estados Unidos continuará trabajando con sus socios para poner fin a este conflicto horrible”.

Ortagus también argumentó que el proyecto “no refleja la realidad sobre el terreno” y destacó que en los últimos meses aumentó el ingreso de ayuda humanitaria a la zona.

El embajador israelí, Danny Danon, coincidió con la postura de Washington y criticó que el texto “no condenaba a Hamas”. “Esto no es diplomacia, es una capitulación”, afirmó.

La votación tuvo lugar mientras tanques y aviones israelíes intensificaban los bombardeos en Ciudad de Gaza, obligando a miles de palestinos a desplazarse hacia el sur.

La negativa estadounidense generó fuertes críticas entre otros países miembros del Consejo. El embajador paquistaní, Asim Iftikhar Ahmad, consideró que se trató de un “momento oscuro” para la ONU: “El llanto de los niños debería partirnos el corazón, la angustia de las madres debería sacudir nuestra conciencia”.

En la misma línea, el representante de Argelia, Amar Bendjama, expresó: “Perdónennos porque este Consejo no ha podido salvar a sus hijos. Perdónennos porque el mundo habla de derechos, pero niega los suyos, los de ustedes, palestinos”.

Se trata del segundo veto de Estados Unidos en lo que va del año contra propuestas similares que buscaban frenar la guerra en Gaza y garantizar asistencia humanitaria para la población civil.