La intendente Fuentes y la ministra de Educación Nassif participaron de la jornada de Hackathon

El evento se desarrolló en el óvalo del Parque Sur, durante la jornada que incluyó la elaboración de los proyectos de aplicaciones, la exposición y la decisión del jurado para seleccionar las mejores iniciativas.

Hoy 00:21

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y la ministra de Educación de la provincia, Mariela Nassif, participaron de la jornada de Hackathon, en donde grupos de jóvenes concursaron con propuestas para resolver diversas situaciones con herramientas informáticas.

Alli, la Ing. Fuentes saludó a los participantes y felicitó a la Dirección de la Juventud por la nueva edición del Hackathon ya que consolida el trabajo de que se viene haciendo durante todo el año.

Valoró el compromiso de los jóvenes al buscar soluciones a problemas sociales porque es todo un desafío, y el aporte de los trabajos presentados porque pueden ayudar a “tomar decisiones acertadas que surgen de los análisis y estadísticas”.

La jefa comunal sostuvo que en el Hackathon los jóvenes tienen la oportunidad de ser parte, pueden escuchar y compartir experiencias. Luego remarcó que el gobierno de la provincia, encabezado por el gobernador, Gerardo Zamora, impulsa la igualdad de oportunidades para los estudiantes a través de la accesibilidad digital la que genera una movilidad social ascendente.

Por su parte, la ministra Nassif destacó que la Municipalidad siempre está haciendo proyectos para la participación de los jóvenes y que ello representa un incentivo para todos.

