El gobernador Zamora y la intendente Fuentes dejaron inaugurado el Parque “Mama Antula”

Autoridades provinciales, municipales e institucionales encabezaron el acto con el que dejaron habilitado el nuevo espacio en el Parque Aguirre, el que ofrece diversas actividades para la recreación para toda la familia.

Hoy 00:25

Con un gran acompañamiento de vecinos e instituciones religiosas y civiles, el gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, y la intendente, Ing. Norma Fuentes, dejaron habilitado el nuevo Parque “Mama Antula”, un espacio de casi siete hectáreas en donde se podrán desarrollar actividades recreativas y deportivas para toda la familia, además de conocer la historia de la primera santa argentina.

La inauguración se concretó con el ingreso por el portón principal del que también formaron parte el vicegobernador, Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete, Elías Suárez.

Luego, las autoridades realizaron un recorrido por el parque para posteriormente participar del acto. Allí, el cardenal Primado de Argentina y arzobispo de la Diócesis de Santiago del Estero, Vicente Bokalic, reaizó la bendición y exhortó a cuidar y disfrutar de este lugar de encuentro “tan necesario para la convivencia humana y que Mama Antula tanto pregonó en sus ejercicios espirituales”.

El acto siguió con la entrega al gobernador Zamora de un ladrillo fabricado por Mama Antula y también tierra del templete de Silípica, lugar donde se venera a la santa santiagueña.

Para habilitar oficialmente el nuevo espacio, la Intendente Fuentes, agradeció la presencia de las autoridades, vecinos e instituciones y a todos quienes participaron e hicieron su aporte a la obra.

“Pensamos este lugar en un sitio familiar y de encuentro con amigos y para la comunidad religiosa, consolidando un modelo de turismo religioso, deportivo, histórico y cultural y de preservación del medio ambiente”, indicó.

A la vez que puntualizó: “Este nuevo pulmón verde está a la altura de los mejores parques, se mantuvo sus especies arbóreas existentes y se suma a otros que construimos y recuperamos en esta gestión, sumando un total de 68 hectáreas verdes a la ciudad. Es un símbolo de nuestro compromiso con la ciudad, con sus vecinos y quienes lo visiten, un lugar público que busca promover la salud, el bienestar y la convivencia”, destacó la Ing. Fuentes.

Asimismo, confió que el objetivo es que sea un lugar para el encuentro, la reflexión al pie del monumento a la Mama Antula y que sea símbolo de identidad, cultura y vida para disfrutarlo.

En su mensaje, la Intendente también destacó los espacios que conforman el parque, la pista de caucho, bicisendas, sector de ajedrez y ping pong, cancha de 3x3, juegos para niños, juegos inclusivos, pistas de salud, entre otros.

El cierre estuvo a cargo del gobernador Zamora, quien señaló: “Es una inmensa alegría cuando se concretan cosas de las ideas de mucha gente y la colaboración y el amor puesto en hacer las cosas, por eso cuando surgió la idea de crear un espacio que se junta con el Parque del Encuentro, no dudamos en colaborar desde la gestión provincial, que hoy veo con mucha alegría su realización”.

“Felicitaciones a toda la gente del municipio, a los que trabajaron y quiero agradecer a quienes me entregaron la tierra del santuario y el ladrillo de la construcción donde terminó su peregrinación Mama Antula”, resaltó el mandatario.

Allí, también aprovechó para anunciar que ya está avanzado el proyecto para la construcción del Museo de Mama Antula, que funcionará en el antiguo museo histórico de la provincia.

“Estos lugares que son de todos, donde ocurrirán muchas vivencias, es un lugar como en muchos más, donde los santiagueños podamos vivir en paz y amor”, subrayó a la vez que destacó “el acto de amor del Papa Francisco hacia Santiago con la canonización de Mama Antula y la Sede Primada de la Argentina”.



En su mensaje, el mandatario también instó a alejarse del individualismo y seguir las enseñanzas de Mama Antula y del Papa Francisco y que este espacio sea un lugar de reflexión y de saber de dónde venimos.