Franco Colapinto finalizó 19º y 20º en las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Si bien los Alpine son los más rápidos en la velocidad final de Bakú, esto no repercute en las posiciones y el argentino se mantiene en los últimos puestos; Hamilton y Ferrari encabezaron la tabla.

Hoy 10:10

La prestación de los Alpine A525 en las calles de Bakú, escenario del Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1, no es hasta el momento la mejor en cuanto a los tiempos que los relegan a los últimos puestos tras las dos tandas, y en el caso de Franco Colapinto quedando 20° en la segunda práctica, tras establecer 1m43s322 como mejor vuelta de las 21 que recorrió en total.

El piloto argentino desarrolló durante la primera parte de la tanda el trabajo con su auto girando con los nuevos neumáticos C6 (blandos) que presentó Pirelli para esta carrera, y utilizando dos juegos con los cuales completó media docena de giros; luego, completó la sesión con neumáticos medios que le permitieron hacer su registro más destacado.

Colapinto en su afán por bajar esa marca rozó -como lo hizo la mayoría de sus colegas- uno de los muros del trazado callejero de seis kilómetros, pero no acusó dificultades en los elementos de la suspensión trasera, pudiendo continuar y cerrar la actividad cumpliendo con el plan del equipo de Enstone preparándose para la carrera.

Su compañero de equipo, fue 16° Pierre Gasly y 648/1000 por delante del pilarense, y con la paradoja que condujo el auto más rápido de la instancia, al marcar 354 Km/h. de velocidad final, junto al Racing Bulls de Liam Lawson, en tanto Colapinto registró 350 Km/h., demostrando que la configuración aerodinámica compensa la magra potencia que tienen los motores de los A525.

Cómo terminó la primera práctica

Se cumplió con la primera tanda de ensayos oficiales del Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú y en el mismo Franco Colapinto, como el resto de los pilotos, pudo llevar a cabo su desempeño con el Alpine A525 en una sesión que tuvo casi 15 minutos de interrupción con bandera roja ante la presencia de elementos desprendidos del Williams de Carlos Sainz en la curva 15.

El piloto argentino fue el primero en transitar los seis kilómetros del trazado urbano calzando neumáticos blandos, pero solo realizó en esa salida una vuelta para retornar a boxes en donde se le realizaban ajustes cuando se produjo el incidente mencionado que detuvo la actividad.

Al reanudarse, Colapinto volvió a dar una serie de 4 giros antes de detenerse en su box y realizar otro cambio de neumáticos colocando un set flamante de compuesto blando, con los cuales completó cinco vueltas de las 16 recorridas en total, estableciendo 1m45s299 en su mejor paso, y precediendo a su compañero Pierre Gasly por 119/1000, aunque ambos cerrando la tabla de posiciones.

Cronograma del GP de Azerbaiyán (hora argentina)