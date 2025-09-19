Riestra va por la cima ante un Gimnasia, que quiere seguir en zona de playoffs

El Malevo suma 24 partidos sin perder en el Guillermo Laza y buscará volver a la punta de la Zona B. El Lobo llega golpeado tras la derrota con Unión y con bajas sensibles en su plantel.

Hoy 01:16

Este viernes desde las 17:00 en el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El partido tiene condimentos fuertes: el Malevo defiende un invicto imponente como local, mientras que el Tripero necesita reaccionar para no comprometer su lugar en los playoffs.

El equipo de Villa Soldati, dirigido por Gustavo Benítez, viene de dar un golpe importante al vencer 2-0 a Central Córdoba y cortar el invicto de los santiagueños. Con 24 partidos sin perder en su estadio, Riestra convirtió al Guillermo Laza en una verdadera fortaleza y quiere ratificarlo ante su gente. Un triunfo no solo lo dejaría en la cima de la Zona B, sino que también lo acercaría a la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.

Por el lado de Gimnasia, la situación es distinta. El equipo de Alejandro Orfila cayó 3-1 ante Unión en El Bosque y sumó su cuarta derrota en cinco partidos. El propio DT reconoció la mala actuación: “Fallamos en el juego, es la realidad y me hago cargo”, expresó tras el encuentro. Además, el Lobo no podrá contar con Nicolás Garayalde, suspendido por acumulación de amarillas, y espera por la evolución de Marcelo Torres, quien salió con molestias ante el Tatengue.

Con dos realidades opuestas, Riestra intentará seguir soñando en grande de la mano de su invicto en casa, mientras que Gimnasia buscará dar un golpe de efecto para reencaminar su campaña.