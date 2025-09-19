Ingresar
Riestra venció a Gimnasia, estiró enorme invicto de local y lidera su zona en el torneo Clausura

El Malevo, que lleva 25 partidos sin perder en su estadio, se impuso por 1-0 al Lobo con un tanto de Celiz y es líder de la Zona B.

Hoy 19:45

En el arranque de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Deportivo Riestra consiguió un triunfo clave al imponerse por 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata. Con esta victoria, el Guapo se subió momentáneamente a lo más alto de la Zona B, a la espera de lo que haga River en su visita a Atlético Tucumán.

El único gol del partido lo marcó Milton Céliz, quien volvió a ser determinante para un equipo que atraviesa un presente histórico. Además de la punta parcial, Riestra estiró a 25 partidos su invicto como local, confirmando su fortaleza en el Guillermo Laza.

Con este resultado, el conjunto de Villa Soldati no solo se consolida en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, sino que también escaló en la tabla anual, donde quedó cuarto, únicamente por detrás de River, Boca y Rosario Central. Una campaña que lo reafirma como una de las sorpresas más gratas del fútbol argentino en la temporada.

