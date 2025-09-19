Racing busca estirar el buen momento ante Huracán en el Ducó

La Academia llega motivada por la Copa, pero urgida de sumar en la Liga Profesional. Se miden desde las 19.

Hoy 01:20

Este viernes desde las 19:00 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán y Racing se medirán en un choque decisivo por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos llegan con realidades distintas, pero con la necesidad de sumar para mantener vivas sus aspiraciones en la Liga Profesional.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Globo, conducido por Frank Darío Kudelka, atraviesa un momento de dudas tras la eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas. En el campeonato doméstico acumula tres empates consecutivos (1-1 con Unión, 0-0 con San Lorenzo y 0-0 con Vélez) y necesita un triunfo que lo ratifique dentro de los ocho primeros clasificados de la Zona A. Una victoria en casa ante un rival directo le daría confianza para encarar la recta final de la fase regular.

La situación de Racing es opuesta. El equipo de Avellaneda viene de un triunfo clave en la Copa Libertadores ante Vélez en Liniers (1-0), resultado que lo ilusiona de cara a la revancha de octavos en el Cilindro. Sin embargo, en la Liga Profesional la Academia arrastra un flojo andar: está en la parte baja del Grupo A y debe descontar cinco puntos en las ocho jornadas restantes para meterse en zona de clasificación. “Ganamos, pero no jugamos bien”, reconoció el entrenador tras el duelo copero, dejando en claro que el rendimiento todavía no lo convence.

Con el Globo defendiendo su lugar entre los mejores y la Academia en busca de un triunfo revitalizante, el clásico en el Ducó promete emociones y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos.