Racing volvió a festejar en su visita a Huracán y se acerca a puestos de clasificación

La Academia se impuso por 2-0 en Parque Patricios para sumar tres puntos de oro.

Hoy 21:17

Con una gran actuación de Facundo Cambeses, Racing derrotó 2-0 a Huracán en el Palacio Tomás A. Ducó, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 en la Zona A. El arquero fue clave para sostener el cero en el arco y darle seguridad a un equipo que, pese a presentar una alineación alternativa, logró pegar en los momentos justos.

Los goles de la Academia llegaron de la mano de Duván Vergara y Matías Zaracho, quienes capitalizaron las chances más claras de un partido en el que el conjunto de Gustavo Costas supo administrar sus fuerzas, pensando en la inminente revancha frente a Vélez por la Copa Libertadores.

En la otra vereda, el presente del Globo sigue siendo preocupante. El equipo generó varias ocasiones, pero no tuvo eficacia y se marchó insultado por su hinchada. La eliminación de la Copa Sudamericana, la caída en Copa Argentina y la falta de victorias en sus últimas presentaciones profundizan la crisis deportiva en Parque Patricios.

Con este triunfo, Racing ratificó su buen momento en el plano local y llega con confianza a su compromiso internacional, mientras que Huracán deberá reponerse rápido para evitar complicar aún más su situación en el torneo.