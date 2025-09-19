Vélez, con la cabeza puesta en la Copa, visita a San Martín en San Juan por el Clausura

El Santo necesita ganar para soñar con la permanencia, mientras que el Fortín busca afirmarse en puestos de clasificación. Se enfrentan este viernes desde las 19.15.

Hoy 01:23

Por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025, San Martín de San Juan recibirá a Vélez este viernes desde las 19.15 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez. Ambos llegan con urgencias, pero con objetivos muy distintos: el Santo pelea por no descender y el Fortín quiere sellar su pase a la siguiente fase.

El equipo de Pipi Romagnoli está contra las cuerdas en la tabla: comparte el fondo de la tabla anual y la de promedios junto a Aldosivi, y depende de un milagro para mantener la categoría. San Martín viene de un empate 0-0 con Belgrano en Córdoba y sumó apenas 5 puntos de los últimos 15. La mala noticia es la baja de Horacio Tijanovich, quien sufrió una grave lesión en el último partido y no estará disponible.

Del otro lado, el Fortín de Guillermo llega golpeado tras la derrota 1-0 con Racing en Liniers por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, encuentro en el que jugó con uno menos desde la temprana expulsión de Lisandro Magallán. Sin embargo, en la Liga Profesional marcha tercero en el grupo y un triunfo en San Juan lo dejaría con un pie en la clasificación. En su última presentación liguera, igualó 0-0 ante Huracán en Parque Patricios, cortando una racha de siete partidos sin caídas.

Con el Santo urgido de puntos para soñar con la salvación y un Vélez que busca despejar dudas y meterse entre los candidatos, el cruce en San Juan promete emociones fuertes.